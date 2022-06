Zamówiła opał przez internet, węgla nie dostała. Straciła kilka tysięcy złotych

czytaj dalej

Kiedy w 2021 roku zidentyfikowano ciała Tiny i Harolda Clouse - pary, która zaginęła 40 lat wcześniej w pobliżu Houston - pozostawało pytanie, co się stało z ich córką. Dzięki pracy służb i organizacji pozarządowych, 42-letnią obecnie kobietę udało się odnaleźć. "Żyje i ma się dobrze" - poinformowało Narodowe Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych (NCMEC). Wciąż nie wiadomo, co przyczyniło się do śmierci jej rodziców, którzy niedługo przed zaginięciem mieli dołączyć do tajemniczej grupy religijnej.