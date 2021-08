Zginęła kobieta. Szukają świadków, szczególnie kierowcy auta ze zdjęcia

Koszalińscy policjanci proszą o kontakt świadków wypadku, do którego doszło tydzień temu na drodze krajowej nr 11, między miejscowościami Kłanino i Mostowo (Zachodniopomorskie). Kierowca skody podczas wyprzedzania zjechał na pobocze i dachował. Zginęła 63-letnia pasażerka auta. Funkcjonariusze szczególnie chcą dotrzeć do kierowcy jednego z samochodów, który odjechał z miejsca zdarzenia.

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek 23 sierpnia około godziny 12 na drodze krajowej nr 11. Jak przekazała kom. Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierowca skody podczas wyprzedzania kolumny pojazdów zjechał na pobocze, dachował i wpadł do rowu. Kierowca i jeden z pasażerów trafili wtedy do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.