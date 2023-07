Zakaz wchodzenia do wody na znanych kąpieliskach

czytaj dalej

W Sanoku (woj. podkarpackie) w kilku miejscach pojawił się niedźwiedź. Najpierw był widziany w okolicy basenów, po czym przepłynął rzekę i przechadzał się w okolicach ośrodka Sosenki. Policja odebrała w tej sprawie kilka sygnałów od mieszkańców, którzy widzieli drapieżnika w piątek przed północą. - Udało się go przepłoszyć, wrócił do lasu - mówi nam Anna Oleniacz z policji w Sanoku i apeluje o ostrożność. - To nie maskotka, tylko dzikie zwierzę - dodaje.