Czernikowo. Wóz strażacki zderzył się z ciężarówką, dwoje strażaków zginęło. Prokuratura wszczęła śledztwo

Prokuratura w Lipnie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku w miejscowości Czernikowo (woj. kujawsko-pomorskie), w którym zginęło dwoje strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej. Wóz strażacki zderzył się z samochodem ciężarowym w czwartek rano. Jak informują śledczy, na razie trudno mówić o przyczynach i przebiegu zdarzenia. Policja apeluje o zgłaszanie się świadków wypadku.

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek (2 grudnia) rano na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 10 z ulicą Słowackiego w Czernikowie koło Torunia. Strażacy z OSP Czernikowo jechali do pożaru we wsi Liciszewy Wyjeżdżając z drogi podporządkowanej zderzyli się z samochodem ciężarowym jadącym w kierunku Warszawy. Na miejscu zginął 62-letni kierowca i siedząca obok niego 29-letnia druhna. Siedzący za nimi trzej druhowie zostali ranni i trafili do szpitali w Toruniu i Lipnie. Dwóch z nich już zostało wypisanych do domów.

Jak podkreśliła Alicja Cichosz z Prokuratury Rejonowej w Lipnie, na razie trudno mówić o przyczynach i przebiegu zdarzenia. Nikt nie został zatrzymany. Samochody, które uczestniczyły w wypadku zostały zabezpieczone. Konieczne jest wyjaśnienie wielu kwestii - między innymi czy samochód gaśniczy miał włączone sygnały ostrzegawcze, czy na skrzyżowaniu działała sygnalizacja świetlna oraz to, z jaką prędkością poruszały się pojazdy.

Podczas oględzin miejsca wypadku obecny był biegły z zakresu ruchu drogowego. Prokurator zaznaczyła, że obecnie policja powadzi czynności zlecone w ramach śledztwa.

Wypadek w Czernikowie. Zginęło dwoje strażaków TVN24

Podisnp. Wioletta Dąbrowska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Toruniu przekazała, że sprawie przesłuchano 62-letniego kierowcę ciężarówki i kilku świadków zdarzenia. Przeprowadzone na miejscu wypadku badanie kierowcy na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu dało wynik negatywny, ale od mężczyzny pobrano krew do wykonania dalszych badań.

Policja apeluje o zgłaszanie się świadków

Mł. bryg. Arkadiusz Piętak, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że dwóch strażaków poszkodowanych w wypadku jeszcze w czwartek zostało wypisanych ze szpitali z Toruniu i Lipnie. W toruńskiej placówce został jeszcze jeden poszkodowany strażak, który jest też funkcjonariuszem PSP w Toruniu. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Komenda Miejska Policji w Toruniu apeluje o zgłaszanie się świadków wypadku, którzy mogą przyczynić się do wyjaśnienia sprawy.

W wypadku zginęli strażacy TVN24

Żałoba w gminie

Wójt Czernikowa Tomasz Krasicki ogłosił żałobę gminną po śmierci dwójki strażaków OSP.

- Wydałem zarządzenie, na mocy którego do niedzieli wprowadzona została na terenie naszej gminy żałoba. Wszystkie jednostki podległe urzędowi gminy opuszczą flagę narodową do połowy masztu i zawieszą kir. Do tego odwołane zostają wszystkie imprezy kulturalne odbywające się pod auspicjami gminy - przekazał w czwartek wójt Krasicki.

- Dla nas, jako mieszkańców gminy, to ogromna tragedia. Ludzie, którzy na co dzień i także dzisiaj - tego feralnego poranka, niosąc pomoc naszym mieszkańcom, stracili życie w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Trudno nam się z tym pogodzić. To wstrząsająca wiadomość, która napłynęła do nas z samego rana - podkreślił wójt.

Autor:MAK/ tam

Źródło: TVN24, PAP