- Chodzi o to, żeby uświadamiać ludzi na temat aspołecznych nawyków, związanych z używkami spożywanymi na obszarach wodnych. Pragniemy dotrzeć do jak największej liczby osób, uświadamiając ich o ryzyku podejmowanym po używkach - mówi Maria Adamczyk, koordynator projektu "Czasu nie cofniesz".

"Nie są w stanie utrzymać się na nogach i wchodzą do wody"

- Wpływ używek widzimy na kilku przestrzeniach. Jedne z nich, najbardziej radykalne, to osoby, które nie są w stanie utrzymać się na nogach i wchodzą do wody, bo - jak sądzą - wtedy wytrzeźwieją, schłodzą się. To jest tragiczna droga. Jeżeli zdążymy, to takie osoby wyciągamy - mówi Kurylczyk.