Pijany dziadek krzyczał na wnuka w restauracji. Zabrali dziecko do babci, a ta bełkotała

Policjanci zatrzymali dziadków, którzy mieli opiekować się wnukami, gdy ich matka była w pracy. Niestety okazało się, że oboje byli pijani. Sprawa trafi do sądu.

Finał sprawy w sądzie

Funkcjonariusze zaopiekowali się chłopcem i zdecydowali się zawieźć go do domu. – Drzwi otworzyła z trudem utrzymująca równowagę babcia. Kobieta mówiła też bełkotliwie – relacjonuje policjant. Co zaskoczyło funkcjonariuszy, kobieta miała pod opieką trójkę innych dzieci, w wieku 5, 8 i 10 lat. W jej przypadku alkomat wskazał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.