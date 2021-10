Bydgoszcz: kolizja na rondzie Jagiellonów, samochód wjechał w zadaszenie przejścia podziemnego 

Do zdarzenia doszło we wtorek na rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy. Służby zgłoszenie dostały przed godziną 9. - Doszło do zderzenia osobowego peugeota i skody. Jedno z tych aut, w wyniku uderzenia, znalazło się częściowo nad dachem zabezpieczającym wejście do przejścia podziemnego - mówi st. kpt. Karol Smarz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.