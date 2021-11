Pożar hali przemysłowej w Białogardzie, z ogniem walczy 10 jednostek straży

czytaj dalej

Artur Dziambor z Konfederacji, komentując w "Kawie na ławę" w TVN24 śmierć pacjentki z Pszczyny, stwierdził, że nie można jej łączyć z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ przesłanka związana z życiem i zdrowiem pacjentki obowiązuje "i nikt nie zamierza jej tknąć, nawet w myślach". - Jeśli nie widzicie korelacji między bezdusznym prawem wprowadzonym przez was, działaniami prokuratury, działaniami fundamentalistów, którzy są często zblatowani z tą prokuraturą, to znaczy, że nie widzicie nic - odpowiedziała mu Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Nowej Lewicy powiedziała, że to, co się wydarzyło w Pszczynie, to jest "najbardziej tragiczny i dobitny dowód na to, przed czym ostrzegały kobiety".