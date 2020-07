Miał 16 psów. Wszystkie zaniedbane, bez stałego dostępu do wody i jedzenia. Zarzuty dla właściciela

Jak poinformowała nadkom. Anna Szypczyńska z piskiej policji, zgodnie z decyzją powiatowego inspektora weterynarii, z należącej do 42-latka posesji zabrano sześć dorosłych psów i 10 szczeniaków, które umieszczono w schronisku dla zwierząt w województwie podlaskim.

Ich właściciel usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami. Grozi mu do trzech lat więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do winy i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.