"Kandydatka, która łączy". Zuzanna Rudzińska-Bluszcz ponownie ubiega się o urząd RPO

Koalicja Obywatelska, Lewica i ruch Szymona Hołowni, Polska 2050, przedstawiły we wtorek na konferencji prasowej w Sejmie mecenas Zuzannę Rudzińską-Bluszcz jako wspólną kandydatkę na RPO. Wcześniej już dwukrotnie Sejm odrzucał jej kandydaturę.

"Kandydatka, która łączy"

Szef klubu KO Cezary Tomczyk oświadczył, że jego partia podtrzymuje swoje poparcie dla Rudzińskiej-Bluszcz. - Uważamy, że jest ona najlepszą możliwą kandydatką na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich - zaznaczył. - Do tej pory ze strony partii rządzącej nie było absolutnie żadnej woli współpracy, nie było nawet próby szukania kogoś, kto mógłby połączyć wszystkie strony sceny politycznej - mówił Tomczyk.

W ocenie Tomczyka mecenas Rudzińska-Bluszcz jest "kandydatką, która łączy". - Jeżeli ktoś był w stanie połączyć 1200 organizacji pozarządowych i społecznych, partie polityczne, to jest to na pewno mocny kandydat właśnie na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich - zaznaczył.

Cezary Tomczyk o Zuzannie Rudzińskiej-Bluszcz: to kandydatka, która łączy

Cezary Tomczyk o Zuzannie Rudzińskiej-Bluszcz: to kandydatka, która łączy TVn24

Rudzińska-Bluszcz: stoję tutaj przeciwko partyjnym dealom, ponieważ mój program i wizja tego urzędu w dalszym ciągu są aktualne

Obecna na konferencji Rudzińska-Bluszcz podkreśliła, że ubiega się o stanowisko RPO od pięciu miesięcy. - Na początku decyzji o kandydowaniu towarzyszyły mi trzy emocje: podziw, wiara i lęk (...). Ten mój lęk teraz się ziszcza. Debata na temat kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich kolejnej kadencji nie toczy się wokół tego, jakie są potrzeby Polek i Polaków, tylko dotyczy tego, jaki partyjny deal ugrać, albo jak wsadzić na to stanowisko polityka, tak aby prezentował linię partii - mówiła.

"Z dużym niepokojem patrzę na kandydata, który jest czynnym politykiem"

Rudzińska-Bluszcz podkreśliła też, że RPO powinien stać na straży praw i wolności obywateli i osób potrzebujących. - Do tego potrzeba serca, misji, wiedzy prawniczej, ale przede wszystkim doświadczenia prawniczego i odwagi, by żmudną pracą pokazywać organom państwa, gdzie zawiodły, gdzie mogą lepiej służyć obywatelom. Dlatego z dużym niepokojem patrzę na kandydata, który jest czynnym politykiem, wiceministrem, który jest człowiekiem władzy i z dnia na dzień miałby się stać tej władzy sumieniem - mowiła, odnosząc się do kandydata PiS na RPO, wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka.