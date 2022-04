Rysia rodzina wypisana ze "szpitala". Trzy samice wróciły do lasu

Dopadł ich świerzbowiec, a bez leczenia nie miałyby szans na przeżycie. Rysica Azjatka i jej dwie córki zostały odłowione w Nadleśnictwie Złocieniec (woj. zachodniopomorskie) i trafiły na leczenie do ośrodka w Stobnicy (woj. wielkopolskie). Po dwóch miesiącach wróciły na wolność. - To była pierwsza w Polsce akcja wypuszczania całej rysiej rodziny - mówi Agnieszka Veljković z WWF Polska.

Dorodna Niemka założyła rodzinę w Polsce

Wspomniana trójka to rysica Azjatka - urodzona w lipcu 2019 roku w Niemczach, skąd trafiła do Polski i została wypuszczona na wolność w 2020 roku w ramach programu przywracania naturze tego gatunku - oraz jej dwie roczne córki.

Potrzebna była szybka reakcja

Chore rysie od razu zdecydowano się odłowić i zabrać na leczenie. Same z chorobą - jak podkreślają eksperci - by sobie bowiem nie poradziły. A im dłużej by się z nią zmagały, tym szanse na wyleczenie byłyby mniejsze.

Szybka rehabilitacja

Chrzciny pod narkozą

Rysie najpierw przyśpiono, po czym można było je przenieść do skrzyń transportowych. W międzyczasie je zważono, a młodym założono obroże telemetryczne i nadano imiona: Asia i Anabell. - Młode rysice ważą odpowiednio 12 i 13 kilogramów, a ich matka - 20 kilogramów. To wręcz książkowe przedziały wagowe - podkreśla Veljković.

- Bardzo się cieszymy, że zdrowe rysie wracają do natury, bo krajowa populacja tego gatunku, jest ciągle zagrożona. Liczy się więc każdy ryś, który zostanie w środowisku. Dlatego uratowanie tej rodziny to duży sukces. Pokazuje to też, że programy reintrodukcji gatunków to nie tylko wypuszczanie zwierząt na wolność, ale również troska, aby zwierzęta mogły się zaadoptować w środowisku naturalnym i w razie potrzeby im pomóc, przynajmniej w okresie, w którym jest z nimi kontakt dzięki obrożom telemetrycznym lub obserwacjom - tłumaczy Stefan Jakimiuk, ekspert w zakresie ochrony gatunków Fundacji WWF Polska.