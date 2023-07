czytaj dalej

Płonie hala w Przylepie, dzielnicy Zielonej Góry, w której od lat składowane są chemikalia. Na miejscu jest ponad 40 zastępów straży pożarnej, ale dojeżdżają kolejne. Strażacy i władze miasta apelują do mieszkańców, by jak najszybciej wrócili do mieszkań i szczelnie pozamykali okna. Kłęby dymu widoczne są z daleka. - Sytuacja jest bardzo niebezpieczna, pożar cały czas się rozwija - powiedział w TVN24 st. kpt. Arkadiusz Kaniak z Państwowej Straży Pożarnej. Dodał, że "co chwilę następuje niekontrolowany wybuch".