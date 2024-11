IPN kontra IPNU. Odpowiedź z Polski po słowach z Ukrainy

"Słowa Pana Drobowycza są manipulacją i dezinformują opinię publiczną" - czytamy w komunikacie Instytutu Pamięci Narodowej (IPN). Wcześniej szef IPNU Anton Drobowycz oświadczył, że polski odpowiednik od września nie przekazał Ukrainie listy miejsc, w których mają być poszukiwane szczątki ofiar między innymi zbrodni wołyńskiej. Polski instytut wskazuje, że opisał je dokładnie i - ze względu na specyfikę ukraińskiego prawa - robi to co roku od nowa.

Do oświadczenia dołączono też wcześniejsze - z 18 września tego roku - w którym pojawiły się bardziej szczegółowe informacje.

"W latach 2017-2024 IPN wystosował do organów ukraińskiej administracji 9 oficjalnych wniosków ogólnych, które obejmowały uzgodnienie możliwości prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych łącznie w 65 lokalizacjach (miejsca powtarzały się w związku z koniecznością ponawiania wniosków). Liczba ta nie obejmuje szeregu wniosków administracyjnych o zezwolenie na prowadzenie prac archeologicznych i ekshumacyjnych składanych w tym czasie przez ukraińskiego partnera IPN do właściwych organów ukraińskiej administracji" - czytamy w informacji z września.

"Ze względu na wagę sprawy i naszą determinację, by godnie pochować Polaków pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów, Instytut Pamięci Narodowej przygotowuje odpowiedź, która niebawem trafi do ukraińskiego Instytutu. Nie zmienia to faktu, że wnioski dotychczas złożone uważamy za aktualne i wiążące dla strony ukraińskiej" - napisał na koniec IPN.