Zbigniew Ziobro: unijna agresja powinna się spotykać z twardą odpowiedzią

Zgoda na orzecznictwo TSUE prowadzi do segregacji państw i obywateli – stwierdził minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej". Zapytany, czy pozostanie w rządzie w przypadku zaakceptowania przez Polskę orzeczenia TSUE, stwierdził, że "jest granica kompromisu".

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w czwartek w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" oświadczył, że premier Mateusz Morawiecki "jest zwolennikiem szukania kompromisów". "My uważamy, że unijna agresja powinna się spotykać z twardą odpowiedzią" – podkreślił Zbigniew Ziobro. "Na początku rządów Zjednoczonej Prawicy nasza polityka wobec UE była twardsza, co podobało się naszemu elektoratowi" – ocenił minister sprawiedliwości. "Trzeba jednak pamiętać, że to Unia prowadzi wojnę polityczną z Węgrami i Polską, a nie odwrotnie" – dodał.