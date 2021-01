Minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski wchodzącej w skład obozu rządzącego Zbigniew Ziobro od początku krytycznie ocenia wynegocjowane 9 grudnia przez premiera Mateusza Morawieckiego w Brukseli porozumienie w sprawie unijnego budżetu . Chodzi o akceptację przez szefów rządów rozporządzenia warunkującego wypłaty funduszy unijnych od przestrzegania praworządności. Oprócz wieloletniego budżetu Wspólnoty na lata 2021-2027, są to także środki z tak zwanego funduszu odbudowy. To w sumie 1,8 biliona euro.

12 grudnia zarząd Solidarnej Polski, stosunkiem głosów 12 do 8, zdecydował co prawda o pozostaniu w koalicji rządzącej, jednak politycy tej partii zapowiadali, że nie zagłosują za ratyfikacją nowych zasobów własnych, która jest konieczna dla uruchomienia funduszu odbudowy.

"Skutkiem opuszczenia koalicji przez Solidarną Polskę byłby zapewne upadek rządu"

Mówił, że nie była to decyzja łatwa. "Jednak postąpiliśmy tak w imię odpowiedzialności. Skutkiem opuszczenia koalicji przez Solidarną Polskę byłby zapewne upadek rządu i przedterminowe wybory. Taka decyzja stworzyłaby zatem realną możliwość dojścia do władzy totalnej opozycji, czyli tych, dla których polska suwerenność i niepodległość tak naprawdę niewiele znaczą. (...) Ważąc konsekwencje, uznaliśmy, że zostaniemy w koalicji mimo fundamentalnej różnicy w sprawie ustaleń szczytu UE".

"Będziemy głosować w Sejmie zgodnie z własnym sumieniem i nie poprzemy tych ustaleń"

Gazeta przypomniała, że wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zapowiada, że będzie dyscyplina przy głosowaniu nad ustaleniami szczytu UE i zapytała, co to oznacza dla koalicji.

Ziobro: planem brukselskich biurokratów i Berlina jest powolna likwidacja państw suwerennych

Odniósł się także do pytania o zarzuty formułowane także ze strony współkoalicjantów, że to wyłącznie gra polityczna ze strony Solidarnej Polski.

"To nieprawda. Chodzi o stosunek do sprawy o podstawowym znaczeniu dla przyszłości państwa. Sprowadzanie jej do politycznej rozgrywki świadczy o tym, że niektórzy nie potrafią lub nie chcą zrozumieć, o co toczy się gra i jaka jest stawka. Popatrzmy na to szerzej. Jesteśmy w środku procesu, w którym biurokratom brukselskim czy Berlinowi nie chodzi w najmniejszym stopniu o praworządność. Ich planem jest powolna likwidacja państw suwerennych i budowa państwa federacyjnego. W tej rozgrywce obecnie uczestniczymy, a nie w sporze o praworządność. Rozporządzenie warunkujące wypłatę środków unijnych jest elementem tej gry (...)" - powiedział szef Solidarnej Polski.