Wniosek o areszt dla Ziobry trafił do sądu

Wniosek o zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w celu przesłuchania go przed komisją trafił dzisiaj do Sądu Okręgowego w Warszawie - przekazała w poniedziałek szefowa komisji do spraw Pegasusa Magdalena Sroka.

Zbigniew Ziobro kilkukrotnie nie stawił się przed komisją śledczą do spraw Pegasusa, a 31 stycznia, mimo przymusowego doprowadzenia przez policję do Sejmu przybył na posiedzenie, gdy komisja już zakończyła obrady. Komisja śledcza, za pośrednictwem prokuratora generalnego Adama Bodnara, skierowała wniosek o zastosowanie aresztu do 30 dni wobec byłego ministra sprawiedliwości, by doprowadzić do jego przesłuchania.

20 lutego w Sejmie odbyło się głosowanie, gdzie zdecydowano o uchyleniu immunitetu Ziobrze i wyrażono zgodę na zastosowanie wobec niego aresztu do 30 dni.

W poniedziałek szefowa komisji do spraw Pegasusa Magdalena Sroka poinformowała, że wniosek o zastosowanie aresztu wobec Zbigniewa Ziobry w celu przesłuchania go przed komisją trafił w tym dniu do Sądu Okręgowego w Warszawie.

"Wniosek o zastosowanie kary porządkowej aresztu wobec Zbigniewa Ziobry w celu skutecznego przesłuchania go przed komisją ds. Pegasusa trafił dzisiaj do SO (Sądu Okręgowego - red.) w Warszawie. Czynności przesłuchania zaplanowaliśmy w dniach 23-25 czerwca br." - napisała na platformie X Magdalena Sroka.

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 roku do listopada 2023 roku. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.

Ziobro musiałby się zmierzyć z pytaniami dotyczącymi wykorzystania Pegasusa również przeciwko politykom ówczesnej opozycji.

Dotychczas komisja przesłuchała m.in.: byłego wicepremiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, byłego wiceszefa MS, polityka Suwerennej Polski Michała Wosia, byłego dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości Mikołaja Pawlaka oraz innych pracowników resortu sprawiedliwości.

System wykorzystywany do inwigilacji polityków opozycji

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów. Zgodnie z ustaleniami kanadyjskiego Citizen Lab, Pegasus był w Polsce wykorzystywany do inwigilacji polityków opozycji.

Ziobro, podobnie jak inni politycy PiS, uważa, że sejmowa komisji śledcza działa nielegalnie. Pogląd ten opiera na wyroku TK z września 2024 r., który orzekł, że uchwała Sejmu o powołaniu tej komisji jest niezgodna z konstytucją.

Autorka/Autor:kgr/kg

Źródło: PAP