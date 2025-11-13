Zaskoczenie i sporo napięcia u Świątek

Kluczowe fakty:
- Iga Świątek nie przebrnęła przez fazę grupową turnieju WTA Finals w Rijadzie, w którym rywalizowało osiem najlepszych tenisistek sezonu. Rok 2025 zakończyła w rankingu na drugim miejscu za Białorusinką Aryną Sabalenką.
- Polka wygrała trzy turnieje, w tym niespodziewanie wielkoszlemowy Wimbledon. W trakcie sezonu nie brakowało jednak bolesnych porażek.
- Za Świątek także pełny pierwszy sezon współpracy z trenerem Wimem Fissettem. Co zmienił w jej grze Belg?
24-letnią Świątek czeka jeszcze występ w reprezentacyjnych barwach w Billie Jean King Cup (13-15 listopada w Gorzowie Wielkopolskim rywalkami Polek o awans do przyszłorocznych kwalifikacji będą Rumunki i Nowozelandki), ale sezon tak naprawdę skończył się dla niej 5 listopada po porażce z Amandą Anisimovą w WTA Finals w Rijadzie.