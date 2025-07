Na tym "zarabia się ogromną kasę"

Według danych resortu rolnictwa koszty realizacji przez gminy programu zwalczającego bezdomność zwierząt wzrosły z ponad 125 mln zł w 2012 roku do ponad 347 mln zł w 2023. Środki przeznaczano głównie na wyłapywanie zwierząt oraz na funkcjonowanie schronisk.

Zdaniem Tadeusza Wypycha, szefa Biura Ochrony Zwierząt działającego w ramach Fundacji KOTERIA, "na bezdomności zwierząt zarabia się ogromną kasę". - Najwięcej wygrywają ci, którzy wyłapują zwierzęta i mają swoje schroniska. To jest wielki biznes - ujawnia w rozmowie z TVN24+.

Andrzej, wolontariusz, uważa, że im więcej schronisk, tym większa bezdomność zwierząt. - Bo one dają możliwość zarobienia pieniędzy na psie czy kocie. To po co niwelować ich bezdomność? - pyta.