Decyzja Czarzastego w sprawie alkoholu w Sejmie

W środę marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że od 24 listopada w budynkach Sejmu będzie obowiązywał zakaz sprzedaży napojów alkoholowych. Czarzasty podpisał zarządzenie w obecności mediów. - Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu sprzedaży na stacjach benzynowych i konieczności zakazu sprzedaży alkoholu w nocy, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli osób, które takie prawo będą uchwalały - argumentował.

- Jeżeli z jednej strony informujemy społeczeństwo, że zależy nam na tym, żeby było mniej przypadków na SORach po nocach, mniej przypadków bójek, kradzieży, wszystkich sytuacji związanych z piciem alkoholu, jeżeli mówimy o stacjach benzynowych, to uważam, że powinniśmy jako instytucja państwowa dać przykład. Dlatego to zarządzenie podpisałem - kontynuował.

Czarzasty: podpiszę rozporządzenie w sprawie kilometrówek

Marszałek Sejmu poinformował również, że w przyszłym tygodniu podpisze rozporządzenie ws. zmian w kilometrówkach, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2026r. - Zostanie powołany zespół, do którego zaprosimy z każdego klubu i z każdego koła parlamentarnego po jednym przedstawicielu po to, żeby to przegadać, skonsultować, żeby nie robić tego w sposób nieprzemyślany i nieakceptowany przez posłów. Po tych konsultacjach podpiszę to zarządzenie i wprowadzę nowe zasady funkcjonowania kilometrówek - zapowiedział Czarzasty i zaznaczył, że "decyzja jest ostateczna".

- Nie zgadzam się na to, żeby cokolwiek było w ocenie społeczeństwa nieprzejrzyste - komentował. Podkreślił, że każdy poseł ma możliwość wydania 3 tys. zł miesięcznie na kilometrówki. - Ludzie mają pytania, na co te pieniądze zostały przeznaczone na pewno - dodał.

- Ja żadnego posła i żadnej posłanki łącznie ze sobą o nic nie podejrzewam, ale uważam, że społeczeństwo polskie ma prawo do przejrzystości i ma prawo do tego, żeby po wprowadzeniu tego zarządzenia być przekonany, że są to zasady bardzo uczciwe - mówił polityk Lewicy.

O nieprawidłowościach w rozliczeniach posłów, w tym w kwestii kilometrówek, informowaliśmy w cyklu reportaży "Czarno na białym" TVN24 "Drogie posłanki, drodzy posłowie". Kilometrówki to potoczna nazwa rozliczenia kosztów za transport, poniesionych przez posłów w celach służbowych.

Dyskusja o alkoholu w Sejmie

O sprzedaży alkoholu w Sejmie zrobiło się ponownie głośno po doniesieniach o awanturach i imprezach odbywających się w hotelu poselskim.

O jednej z nich informowaliśmy w sierpniu, gdy parlamentarzyści PiS świętowali zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta. Grupa związana z posłem PiS Dariuszem Mateckim w sejmowej restauracji miała zachowywać się jak "banda pijaków w jakiejś melinie" - ujawnili Arleta Zalewska i Konrad Piasecki w "Podcaście Politycznym" w TVN24+. Wcześniej w kwietniu miało dojść do starcia posła PiS Łukasza Mejzy z senatorem Wadimem Tyszkiewiczem.

Kontrowersje wzbudza też tak zwany "bar za kratą", również znajdujący się w sejmowym hotelu. Ostatnio dziennikarz WP Patryk Michalski ujawnił zaskakująco niskie ceny sprzedawanego w nim alkoholu. Najtańsze piwo w sejmowym barze kosztuje obecnie 11 zł, kieliszek wina 10,55 zł a kieliszek wódki - 12 zł.

W lutym tego roku poseł Konfederacji Ryszard Wilk pojawił się na sali plenarnej pod wpływem alkoholu. Szymon Hołownia poprosił go wówczas o opuszczenie obrad. Polityk przeprosił później za swoje zachowanie i poinformował, że "przegrywa z chorobą alkoholową".

