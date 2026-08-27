Polska Za pomocą AI chcieli poróżnić Polaków i Czechów Mateusz Czajka |

Lichnerowicz: rosyjska dezinformacja karmi się różnymi naszymi słabościami Źródło wideo: TVN24

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Premier Donald Tusk opublikował grafikę pokazującą Reksia i Krecika jako przyjaciół. Każdy z bohaterów kreskówki trzyma flagę kraju, z którego pochodzi. Post opatrzono czeskim tekstem, w którym premier napisał, że Polska i Czechy są prawdziwymi przyjaciółmi. Do jego treści odniósł się premier Czech Andrej Babis.

🇨🇿🤝🇵🇱 https://t.co/JXvN1c7Eqp — Andrej Babiš (@AndrejBabis) August 26, 2026 Rozwiń Wpis Andrieja Babisa Źródło: X

Wpis jest reakcją na ujawnienie przez czeski portal Seznam Zpravy manipulacji dotyczących relacji polsko-czeskich. Dziennikarz portalu przeprowadził śledztwo, w którym pokazał mechanizmy szerzenia dezinformacji. Jak wskazał w swoim tekście Lukas Valasek, prawdopodobnie za całym zamieszaniem stoją rosyjskie służby.

To im miałoby zależeć na podsycaniu antagonizmów związanych z ziemią cieszyńską w związku z dawnym sporem terytorialnym i wydarzeniami z okresu międzywojnia. To pośrednio miałoby osłabić wsparcie Ukrainy przez koalicję europejskich państw.

Czechy mają obecnie niecałe 370 hektarów tzw. długu terytorialnego wobec Polski po korekcie granicy w 1958 roku. Strona czeska go nie kwestionuje, sprawa jest przedmiotem negocjacji od lat 90. Rozmowy toczą się jednak spokojnie.

AI, fałszywe profile i strona

Czeski portal przekazał, że na Facebooku krążyły plakaty, które miały zachęcać do rzekomej demonstracji w Trzyńcu. W serwisie społecznościowym informowano o tym z profilu o nazwie "Adam Sikora" i straszono, że Polacy chcieliby zająć część terytorium Czech. Seznam Zpravy jednak sprawdziło i nikt w wymaganym terminie takiej demonstracji nie zgłosił. Sam profil miał mieć zdjęcie prawdopodobnie wygenerowane przez sztuczną inteligencję i miał być założony stosunkowo niedawno. Przez AI miał być też stworzony obraz domu na Zaolziu, który "Adam Sikora" chciał "sprzedać".

Według Seznam Sprawy z innych profili pisano po polsku, że powinno się przyłączyć czeskie tereny do Polski, a z jeszcze innych atakowano Polaków. Problem w tym, że - jak opisał to Lukas Valasek - umieszczano na nich zdjęcia (np. profilowe) wygenerowane prawdopodobnie przez AI.

Demonstracja miała się odbywać z powodu rzekomego dokumentu przekazanego przez stronę polską, a który miał odnosić się do rzeczywistego długu terytorialnego wobec naszego kraju.

Fałszywy profil ambasadora

Portal CyberDefence informował, że w sieci stworzono fałszywy prywatny profil ambasadora Czech w Polsce. Umieszczono na nim dokument, którzy rzekomo miała wysłać strona polska. Stworzono także stronę, o bardzo podobnym adresie (różniła się tylko jedną literą - "l" zamiast "i"), jak czeska rozgłośnia iRozhlas. Na stronie zacytowano "fałszywego" ambasadora, a sam portal przypominał wyglądem ten prowadzony przez rozgłośnię.

Co ciekawe, jak poinformował polski portal, zdjęcie rzekomego dokumentu przedstawionego przez stronę polską w pierwotnej wersji miało błąd - cały tekst był po czesku, a dwa ostatnie słowa po polsku. Prawdopodobnie wynikało to ze złego wygenerowania obrazu przez AI.

"Nie dajmy się skłócić"

Do sprawy związanej z rosyjskim śladem i antagonizowania Czechów i Polaków odniósł się na serwisie X minister Radosław Sikorski. Nawiązał przy tym do odebrania Czechom na Zaolziu terenów w 1938 roku. Jak czytamy na stronach Muzeum Historii Polski, Zaolziem nazywa się potocznie zachodnią część Śląska Cieszyńskiego (Śląsk Cieszyński leży w granicach dwóch krajów).

"Nie dajmy się skłócić. Wkroczenie do Zaolzia było jedną z najgłupszych decyzji polskiej polityki zagranicznej w historii, ale mam nadzieję, że bracia Czesi pamiętają, że w osobie prezydenta Lecha Kaczyńskiego, na Westerplatte w 2009 roku, Polska za nią publicznie przeprosiła" - napisał polski minister spraw zagranicznych.

Nie dajmy się skłócić. Wkroczenie do Zaolzia było jedną z najgłupszych decyzji polskiej polityki zagranicznej w historii ale mam nadzieję, że bracia Czesi pamiętają, że w osobie prezydenta Lecha Kaczyńskiego, na Westerplatte w 2009 roku, Polska za nią publicznie przeprosiła. https://t.co/yO6NusT1Ws — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 25, 2026 Rozwiń Minister Sikorski o relacjach polsko-czeskich Źródło: X

Z kolei czeska ambasada w naszym kraju na serwisie X przypomniała, że Polska i Czechy chcą rozwiązać sprawę długu granicznego poprzez stworzenie wspólnego projektu ochrony przeciwpowodziowej.

Fakty zamiast mitów. Czym jest tzw. 🇨🇿 dług terytorialny wobec 🇵🇱, skąd się wziął i jak Czechy oraz Polska chcą dziś zamknąć tę sprawę? Wyjaśniamy.⬇️

Dziękujemy @sikorskiradek za inicjatywę i propozycję możliwego rozwiązania. Tak buduje się dobre relacje sąsiedzkie. 🇨🇿🤝🇵🇱 pic.twitter.com/Tyx5NvZHYA — Czech Embassy in Warsaw (@CZinWarsaw) August 26, 2026 Rozwiń Wpis czeskiej amabasady Źródło: X

Włamanie na portal Polskiego Radia

Co istotne, doszło także do włamania do systemu portalu internetowego Polskiego Radia PiK. Jak czytamy w oświadczeniu z 16 sierpnia, "ktoś włamał się do systemu edycji portalu radiopik.pl i zamienił opublikowany tekst na nieprawdziwy - o tym, że Polska rzekomo planuje zajęcie kawałka terytorium Czech". Redakcja odcięła się od opublikowanego tekstu i poinformowała, że radio "po raz kolejny stało się ofiarą internetowego włamania".

Sprawą zajmuje się Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Jej Ośrodek Analizy Dezinformacji wraz z czeskimi partnerami dalej monitoruje sytuację.

Zaolzie to historyczny region w Czechach znajdujący się w zachodniej części Śląska Cieszyńskiego - po stronie czeskiego brzegu rzeki Olzy. Jego granice trudno jednoznacznie określić Źródło zdjęcia: Google Maps

"Jak ustalono, jego publikacja była możliwa prawdopodobnie poprzez przejęcie konta jednego z redaktorów. Operacja dezinformacyjna trwała od 15 do 17 sierpnia. Na jej potrzeby przygotowano sześć kont w serwisie Facebook oraz przeprowadzono atak hakerski na redakcję Radia PiK. Opublikowane treści wskazują, że głównym celem autorów operacji było wzbudzenie wrogości pomiędzy Polakami a Czechami na kanwie prawdziwej potencjalnie spornej kwestii związanej z obecnym przebiegiem granicy" - przekazała tvn24.pl NASK. W przesłanej nam informacji NASK wskazała także, że "każdemu z bezpośrednio zaangażowanych kont starano się zbudować przynajmniej pozory autentyczności przy pomocy materiałów dostępnych w internecie oraz treści generowanych przez AI". Wszystkie konta związane z operacją zostały zgłoszone moderacji Facebooka.

"Materiały w polskiej infosferze nie spotkały się z szerokim odzewem, kampania była bardziej obecna po drugiej stronie granicy" - twierdzi NASK.