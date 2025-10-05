Karol Nawrocki wrócił na kebaba

Prezydent Nawrocki wraz z pierwszą damą Martą Nawrocką 1 września odwiedził szkołę podstawową w Wolanowie (woj. mazowieckie), gdzie wziął udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Podczas wizyty został zapytany przez jednego z uczniów, ile nagrywane przez niego wideo musi zgromadzić polubień, aby ponownie odwiedził miejscowość i wybrał się na lokalnego kebaba.
Karol Nawrocki na kebabie w Wolanowie
Nawrocki odpowiedział, że cztery. Ostatecznie nagranie zgromadziło ponad 250 tys. polubień na TikToku.
W sobotę prezydent pojawił się w Wolanowie z wizytą. Na jego oficjalnym koncie na TikToku opublikowana została relacja z miejscowego lokalu z kebabami podpisana "obietnic trzeba dotrzymywać!".
@nawrockipl
Obietnic trzeba dotrzymywać! Dziękuję za spotkanie💪@rejczak_13♬ dźwięk oryginalny - Karol Nawrocki
Karol Nawrocki poszedł na mecz
Po kebabie prezydent odwiedził też lokalne boisko, gdzie mecz swój rozegrał rywalizujący w A-klasie Jaguar Wolanów. Jaguar przegrał z Młodzikiem 18 Radom stosunkiem bramek 0:3.
Prezydent nie ukrywa swojego zamiłowania do piłki nożnej. Nawrocki jest zapalonym kibicem Lechii Gdańsk. W sierpniu, niedługo po prezydenckiej inauguracji, pojawił się na trybunach stadionu Lechitów, kiedy ci mierzyli się z Motorem Lublin. Mecz skończył się wynikiem 3:3.
Autorka/Autor: sz/lulu
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mikołaj Bujak/KPRP