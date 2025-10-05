Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Karol Nawrocki wrócił na kebaba

Nawrocki
Karol Nawrocki na meczu Lechii Gdańsk
Źródło: TVN24
Karol Nawrocki wybrał się z uczniami podstawówki w Wolanowie na kebaba. Relację z wydarzenia opublikował w mediach społecznościowych. Prezydent poszedł też na mecz lokalnej drużyny piłkarskiej.

Prezydent Nawrocki wraz z pierwszą damą Martą Nawrocką 1 września odwiedził szkołę podstawową w Wolanowie (woj. mazowieckie), gdzie wziął udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Podczas wizyty został zapytany przez jednego z uczniów, ile nagrywane przez niego wideo musi zgromadzić polubień, aby ponownie odwiedził miejscowość i wybrał się na lokalnego kebaba.

Karol Nawrocki na kebabie w Wolanowie

Nawrocki odpowiedział, że cztery. Ostatecznie nagranie zgromadziło ponad 250 tys. polubień na TikToku.

W sobotę prezydent pojawił się w Wolanowie z wizytą. Na jego oficjalnym koncie na TikToku opublikowana została relacja z miejscowego lokalu z kebabami podpisana "obietnic trzeba dotrzymywać!".

Karol Nawrocki poszedł na mecz

Po kebabie prezydent odwiedził też lokalne boisko, gdzie mecz swój rozegrał rywalizujący w A-klasie Jaguar Wolanów. Jaguar przegrał z Młodzikiem 18 Radom stosunkiem bramek 0:3.

Prezydent w "młynie". "Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezydent w "młynie". "Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii"

Trójmiasto

Prezydent nie ukrywa swojego zamiłowania do piłki nożnej. Nawrocki jest zapalonym kibicem Lechii Gdańsk. W sierpniu, niedługo po prezydenckiej inauguracji, pojawił się na trybunach stadionu Lechitów, kiedy ci mierzyli się z Motorem Lublin. Mecz skończył się wynikiem 3:3.

OGLĄDAJ: Nie chciał być "wicetuskiem", zostawił partię. Co dalej z koalicją i Polską 2050?
Wkuluarachfoto1 (4)

Nie chciał być "wicetuskiem", zostawił partię. Co dalej z koalicją i Polską 2050?
NA ŻYWO

Wkuluarachfoto1 (4)
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mikołaj Bujak/KPRP

Udostępnij:
TAGI:
Karol Nawrocki
Czytaj także:
imageTitle
Niepełnosprawni sportowcy z Polski podbili mistrzostwa świata
EUROSPORT
imageTitle
Skromna wygrana Lecha, bramkarz bohaterem
EUROSPORT
Mount Everest to najwyższa góra świata
Prawie tysiąc turystów uwięzionych na Mount Everest
METEO
imageTitle
Przedwczesny koniec mistrza. Poddał mecz w decydującym secie
EUROSPORT
Noc, deszczowo
Zapowiada się deszczowa noc
METEO
Robert Lewandowski nie strzelił karnego
Wpadka Lewandowskiego przy rzucie karnym
EUROSPORT
Barcelona pokonana
Szok w Hiszpanii. Barcelona znokautowana
EUROSPORT
Donald Trump
SMS od Trumpa. "Całkowite unicestwienie"
Świat
Tajfun Matmo uderzył
Tajfun zakłócił wielkie świętowanie. Odwołane loty, ewakuacje
METEO
imageTitle
Kwiatkowski trzecim kolarzem wyścigu na Bałkanach
EUROSPORT
flotylla gaza
Sikorski z nową informacją o zatrzymanych Polakach
Świat
imageTitle
Kolejny nokaut Pogaczara. Mistrz świata ze złotem mistrzostw Europy
EUROSPORT
pies shutterstock_2492453817
Pochówek z psem "na życzenie". Nowe przepisy
Świat
imageTitle
Wyjątkowa historia małżeństwa Kurków. Razem zagrają w jednym mieście
EUROSPORT
Na placu są też długie banery z imionami ofiar
Imię po imieniu, nazwisko po nazwisku. I tak przez kilkanaście godzin
Poznań
Hawana, stolica Kuby
Tajna depesza w sprawie Kuby ujawniona
Świat
imageTitle
Russell wygrał Grand Prix Singapuru. Mistrzostwo dla McLarena
EUROSPORT
Nil wylał
Nil wylał. Wezwanie do ewakuacji
METEO
Robbie Williams
Koncert Robbiego Williamsa odwołany
Świat
imageTitle
Loty na 270 metrów już niebawem
EUROSPORT
Tramwajowa część przejścia podziemnego na Dw. Zachodnim gotowa
Koniec przebudowy przejścia przy Dworcu Zachodnim
WARSZAWA
imageTitle
Emocje w meczu na szczycie tabeli. Jagiellonia kontynuuje świetną passę
EUROSPORT
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Tyle wyniesie składka na ZUS. Wyliczenia
BIZNES
imageTitle
Dołączyli do legend. Biało-Czerwoni mistrzami Europy
EUROSPORT
Greta Thunberg
Thunberg opisała, czego doświadczyła w izraelskim więzieniu
Świat
Pracownia krawiecka Tadeusza Kierepki w centrum Warszawy
Od 64 lat szyje garnitury. I nie ma dosyć
Alicja Glinianowicz
Pożar w Kunowie
Pożar domu. 19 osób straciło dach nad głową
Szczecin
Zderzenie busa z lawetą
Bus wjechał w lawetę, nie żyje mężczyzna
Olsztyn
Sztorm na Bałtyku i silny wiatr w Ustce
To nie koniec silnego wiatru. Uwaga na sztorm
METEO
"Arabia Saudyjska przygotowuje się do mistrzostw świata". Ale nie tak
FAŁSZ"Arabia Saudyjska przygotowuje się do mistrzostw świata". Ale nie tak
KONKRET24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica