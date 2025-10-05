Karol Nawrocki wrócił na kebaba

Karol Nawrocki na meczu Lechii Gdańsk Źródło: TVN24

Prezydent Nawrocki wraz z pierwszą damą Martą Nawrocką 1 września odwiedził szkołę podstawową w Wolanowie (woj. mazowieckie), gdzie wziął udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Podczas wizyty został zapytany przez jednego z uczniów, ile nagrywane przez niego wideo musi zgromadzić polubień, aby ponownie odwiedził miejscowość i wybrał się na lokalnego kebaba.

Karol Nawrocki na kebabie w Wolanowie

Nawrocki odpowiedział, że cztery. Ostatecznie nagranie zgromadziło ponad 250 tys. polubień na TikToku.

W sobotę prezydent pojawił się w Wolanowie z wizytą. Na jego oficjalnym koncie na TikToku opublikowana została relacja z miejscowego lokalu z kebabami podpisana "obietnic trzeba dotrzymywać!".

Karol Nawrocki poszedł na mecz

Po kebabie prezydent odwiedził też lokalne boisko, gdzie mecz swój rozegrał rywalizujący w A-klasie Jaguar Wolanów. Jaguar przegrał z Młodzikiem 18 Radom stosunkiem bramek 0:3.

Prezydent nie ukrywa swojego zamiłowania do piłki nożnej. Nawrocki jest zapalonym kibicem Lechii Gdańsk. W sierpniu, niedługo po prezydenckiej inauguracji, pojawił się na trybunach stadionu Lechitów, kiedy ci mierzyli się z Motorem Lublin. Mecz skończył się wynikiem 3:3.

Prezydent @NawrockiKn z uczniami i rodzicami na obiecanym kebabie w Wolanowie :) pic.twitter.com/aW2VY2nilB — Mikołaj Bujak (@mikolaj_bk) October 4, 2025 Rozwiń

