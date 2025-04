Wystartował innowacyjny serwis TVN24+ Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Cykl reporterski Wojciecha Bojanowskiego, podcast Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego, debaty Michała Sznajdera, dziennikarstwo śledcze, nietuzinkowe programy, dokumenty, artykuły, TVN24 na żywo i dodatkowe live streamy. Dzisiaj startuje TVN24+. Serwis dla każdego, kto szuka nowej jakości w mediach i chce mieć szersze spojrzenie na świat.

TVN24+ to odpowiedź na zmieniające się potrzeby użytkowników. Serwis w jednym miejscu łączy różnorodne formaty: od live streamów, przez materiały wideo, po podcasty i artykuły - również w wersji audio.

- TVN24+ to nie tylko serwis, ale całkowicie nowa jakość w dostarczaniu newsów. Inwestycje w rozwój cyfrowy są kluczowym elementem strategii digitalowej TVN Warner Bros. Discovery, a premiera TVN24+ stanowi ważny krok tej transformacji. Łączymy najlepsze dziennikarstwo z rozwiązaniami technologicznymi, tworząc najbardziej kompleksowy ekosystem informacyjny w kraju dostosowany, jak nigdy dotąd, do oczekiwań odbiorców - mówi Mateusz Sosnowski, redaktor naczelny tvn24.pl.

TVN24+ wyróżnia się nowoczesną formą i wygodnymi funkcjonalnościami. Użytkownicy mogą łatwo przełączać się między formatami audio i wideo, dostosowywać prędkość odtwarzania, a także kontynuować oglądanie na różnych urządzeniach (mobile, desktop, smart TV). Ponadto użytkownicy mogą obserwować wybranych autorów i programy oraz korzystać z dedykowanych newsletterów tematycznych.

- TVN24+ to pierwszy serwis, który wykorzystuje najnowsze możliwości nowopowstałej platformy technologicznej. Wspólna praca zaowocowała powstaniem nie tylko innowacyjnego serwisu, ale dała też możliwość przetestowania wielu nowatorskich rozwiązań. To bezcenne doświadczenie, z którego będziemy korzystać rozwijając kolejne funkcjonalności, spełniając oczekiwania naszych najbardziej wymagających widzów - dodaje Adam Sawicki, Group Senior Vice President Digital w TVN Warner Bros. Discovery.

TVN24+ Zawsze jest coś do dodania

Serwis, który ma "coś do dodania"

TVN24+ jest uzupełnieniem i rozszerzeniem portalu tvn24.pl oraz oferty newsowej TVN Warner Bros. Discovery. Do serwisu przeniesione zostały treści TVN24 GO (streaming TVN24 i TVN24 BiS wraz z bogatą biblioteką programów) oraz artykuły z kategorii Premium. W TVN24+ odbiorca znajdzie ekskluzywne, autorskie programy i podcasty znanych i cenionych dziennikarzy stacji i portalu. Wśród nich jest cykl reporterski "Bliżej" Wojciecha Bojanowskiego, podcast polityczny Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego, dokumenty polecane przez Ewę Ewart, program historyczny Konrada Piaseckiego "Tajemnice III RP", czy podcast medyczny Joanny Kryńskiej.

W serwisie nadal będzie można oglądać programy znane dotąd z TVN24 GO, m.in. Moniki Olejnik, Piotra Jaconia czy Radomira Wita. Te cenione formaty, które zyskały lojalnych widzów w poprzedniej odsłonie serwisu, mają swoje stałe miejsce również w TVN24+.

- TVN24+ oferuje znacznie więcej niż tylko newsy. To serwis, który pomaga lepiej zrozumieć skomplikowaną rzeczywistość wokół nas. Stawiamy na różnorodność punktów widzenia i perspektyw, na pogłębioną analizę. Jednocześnie nasi dziennikarze zyskują nową przestrzeń do dzielenia się swoimi komentarzami, analizami, ale i pasjami. Niektórych z ich widzowie zobaczą w nowych rolach - dodaje Beata Biel, dyrektorka Działu Rozwoju Premium Digital w TVN24.

Pakiety TVN24+

W ramach TVN24+ dostępne są dwa pakiety: z reklamami oraz bez reklam. Wszyscy dotychczasowi subskrybenci TVN24 GO zostali automatycznie przeniesieni do TVN24+, zachowując swoje dotychczasowe warunki umowy, w ramach pakietu bez reklam.

TVN24+ Pakiety

Na start w TVN24+

Jednym z filarów nowego serwisu będą cykliczne debaty z udziałem uznanych ekspertów z Polski i ze świata. Zostaną w nich pogłębione tematy, które w danym momencie mają kluczowe znaczenie - zarówno w wymiarze krajowym, jak i globalnym. To przestrzeń dla poważnej rozmowy, która pomaga zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość i spojrzeć na nią z różnych perspektyw.

Pierwsza debata dotyczy aktualnej sytuacji geopolitycznej świata, z naciskiem na bezpieczeństwo. Gośćmi Michała Sznajdera będą Kira Rudyk (ukraińska polityczka), Aaron Korewa (szef warszawskiego biura The Atlantic Council), Jarosław Ćwiek-Karpowicz (dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych), Swiatłana Cichanouska (białoruska działaczka opozycyjna), John R. Bolton (amerykański dyplomata, były doradca Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego) oraz Martyna Bildziukiewicz (szefowa East Stratcom Task Force, Unia Europejska). Subskrybenci będą mogli obejrzeć debatę już od 9:00 rano w serwisie. To dopiero początek propozycji na start TVN24+.

Podcasty

Na swój "Podcast polityczny" zapraszają Arleta Zalewska i Konrad Piasecki, którzy komentują na żywo najświeższe i najważniejsze wydarzenia w kraju. W podróż po świecie ze znawcami geopolityki w roli przewodników zaprasza w "Podcaście o zagranicy" Maciej Tomaszewski. Joanna Kryńska porozmawia z lekarzami i naukowcami o nowatorskich badaniach, medycynie i naukowych odkryciach w podcaście "Wywiad medyczny". A Wojciech Skrzypek wraz z ekspertami i aktywistami zmierzą się z tematem technologicznej teraźniejszość i przyszłości w podcaście "Czas przyszły".

Programy

Wśród programów w TVN24+ znajdzie się cykl reporterski Wojciecha Bojanowskiego "Bliżej". Dziennikarstwo wcieleniowe, społeczne, czasem z elementami śledczego. Bez moralizowania reporter pokaże podziemia polskich miast, miejsca okryte złą sławą, nieznane oblicza Polaków i zjawiska, o których na co dzień się nie rozmawia. Pierwszy odcinek poruszy historię ludzi pracujących w biedaszybach. Jego premiera już 24 kwietnia.

Konrad Piasecki, poza polityką, pochyli się nad historią Polski. "Tajemnice III RP" to cykl, w którym dziennikarz wróci do głośnych okołopolitycznych spraw, które nigdy do końca nie zostały wyjaśnione, lub do dziś rodzą wiele pytań. Zaczynamy odcinkiem "Człowiek znikąd - Stan Tymiński: przypadkowy bohater czy operacja służb". Powrócimy do sprawy śmierci Andrzeja Leppera, a także roli Mieczysława Wachowskiego w "wojnie na górze".

Kolejna propozycja to program "Techpospolita", w którym dziennikarze TVN24 z całej Polski będą rozmawiać z naukowcami, inżynierami i ludźmi biznesu pracującymi z lub nad sztuczną inteligencją i zmieniającymi naszą rzeczywistość.

Reportaże

Ważne miejsce w serwisie zajmą reportaże, zarówno przygotowane specjalnie z myślą o TVN24+, jak i materiały z programów "Czarno na białym" i "Superwizjera", które swoje premiery będą miały w serwisie, a następnie trafią na antenę.

"Finlandia. W ciągłej gotowości" to reportaż dziennikarza tvn24.pl Bartosza Żurawicza o kraju, który spośród członków NATO ma najdłuższą granicę z Rosją i jeden z najlepiej rozbudowanych systemów schronów. Reporter sprawdził, jak wyglądają te - de facto - podziemne miasta. Program do obejrzenia wyłącznie w TVN24+.

"Szlak cieni. Jak staliśmy się przemytnikami ludzi" to wstrząsający reportaż autorstwa Jakuba Stachowiaka i Sebastiana Klauzińskiego. Historia opowiada o polskich kierowcach, którzy odpowiedzieli na jedną z wielu internetowych ofert pracy i wpadają w pułapkę. Stają się częścią przemytniczego procederu na południu Europy. Na miejscu okazuje się, że mają wozić migrantów z Bałkanów do Włoch albo Niemiec. Szybko jednak trafiają do słoweńskiego więzienia z wyrokami za przemyt ludzi. W słoweńskich więzieniach przebywa już ponad 40 Polaków, w sumie zatrzymano około 500 kierowców. Reporterzy "Superwizjera" podejmują się jednego z takich zleceń i jadą odebrać migrantów. Premiera w TVN24+.

"Adopcje. Taki biznes" to kolejny prapremierowy reportaż "Superwizjera" autorstwa Magdaleny Gwóźdź o procedurach adopcyjnych w Polsce. W 2015 roku dwie dziewczynki ze Szczecina trafiły do USA w ramach zatwierdzonej przez sąd adopcji. Na lotnisku zostały rozdzielone, czego zakazuje nasze prawo. Jedna z dziewczynek trafiła w ręce zwyrodnialca, który molestował ją seksualnie i został za to skazany na 48 lat więzienia. Zdaniem prokuratury dokumenty przedstawione w postępowaniu zostały sfałszowane, a rodzice zostali nakłonieni przez pośredniczki do adopcji dwóch dziewczynek, mimo iż chcieli tylko jedną. Jak zarabiano na adopcji dzieci? Jakich przestępstw dopuszczały się wcześniej kobiety, które pośredniczyły w procesie adopcji?