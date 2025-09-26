Logo strona główna
Polska
Zemsta za śmierć w pokoju numer 512

Klaudia Ziółkowska
Klaudia Ziółkowska
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
W sprawie o próbę zabójstwa zapadł prawomocny wyrok
W sprawie o próbę zabójstwa zapadł prawomocny wyrok
Zwłoki Seweryna znalazła obsługa hotelu. Nie miał obrażeń, ale biegli znaleźli w jego organizmie narkotyki. Michał, brat zmarłego, miał w tej sprawie swoją teorię. Zdaniem sądu zaplanował zemstę. Dwadzieścia cztery dni po jego śmierci pojechał do masażystki, która jako ostatnia widziała Seweryna żywego. Artykuł dostępny w subskrypcji

Krótko po północy oskarżony oddał dwa strzały. Wcześniej krzyczał, przeklinał, groził młodej kobiecie, która zamknęła mu drzwi tuż przed nosem. Do mieszkania na Ochocie przyszedł pomścić brata. Wierzył, że to Magdalena jest winna jego śmierci. Jak było naprawdę? I do kogo ostatecznie strzelił?

W środę w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie zapadł prawomocny wyrok w tej sprawie.

Pokój numer 512

Na ławie oskarżonych zasiadł 44-letni dziś Michał S.

Po raz pierwszy trafił do więzienia pod koniec lat 90., później siedział jeszcze kilka razy, między innymi za rozbój. W 2018 roku sąd zgodził się na warunkowe przedterminowe zwolnienie i Michał S. wrócił do domu.

Klaudia Ziółkowska
Klaudia Ziółkowska
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
