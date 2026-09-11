Komu "leży na sercu dobro społeczne"? Co sąd napisał w wyroku na Niemczyka

Piotr Niemczyk (w okularach przeciwsłonecznych) na proteście Ostatniego Pokolenia, 5 maja 2025 roku

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Wtorek 8 września, kilka minut po godzinie 9. Do drzwi mieszkania Piotra Niemczyka na warszawskim Śródmieściu puka dwóch policjantów. Mają go zatrzymać, a później przewieźć do aresztu. Sąd zdecydował, że Niemczyk ma tam spędzić 15 dni.

Dlaczego były działacz opozycji i więzień polityczny z czasów PRL został skazany? Dotarliśmy do wyroku i uzasadnienia sądu.

Pomarańczowe kamizelki

Ta historia zaczęła się 16 miesięcy wcześniej.

5 maja 2025 roku Piotr Niemczyk razem z kilkudziesięcioma innymi osobami uczestniczył w proteście klimatycznym na jednym z warszawskich mostów. Według późniejszego wyroku 26 uczestników tamowało ruch, siedząc na jezdni i nie podporządkowało się poleceniom policji.