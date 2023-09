Posłanki KO z kontrolą w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Pokłosie publikacji tvn24.pl

Posłanki Koalicji Obywatelskiej weszły w poniedziałek z kontrolą do siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. To pokłosie śledztwa tvn24.pl, w którym ujawniliśmy, że Lasy Państwowe na wartej miliony złotych działce w Juracie szykują się do inwestycji, która oznaczałaby wycinkę lasu. - Chcemy zadać pytania. Po pierwsze o to, dlaczego tak się stało? Czy były jakieś naciski? Czy były naciski chociażby ze strony pana Bartłomieja Obajtka? - mówiła Barbara Nowacka. Przed formalnym rozpoczęciem kontroli między polityczkami a rzecznikiem dyrekcji doszło do krótkiej wymiany zdań.

Jak wynika ze śledztwa dziennikarza tvn24.pl, Lasy Państwowe na wartej miliony złotych dwuhektarowej działce na Półwyspie Helskim szykują się do inwestycji, która oznaczałaby wycinkę drzew. Chodzi o działkę nr 175 w Juracie.

Dziennikarz Tomasz Słomczyński wykazał w swoim tekście dążenie leśników do zmiany funkcji tego obszaru i umożliwienie jego zabudowy na cele noclegowe. Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku - zwierzchnią wobec Nadleśnictwa Wejherowo - kieruje Bartłomiej Obajtek, brat Daniela Obajtka, prezesa Orlenu. "W ciągu ostatnich lat media donosiły o szeregu inwestycji, jakie bracia realizowali, między innymi na Pomorzu" - napisał Słomczyński. Chodzi między innymi o pensjonaty. W tym kontekście pojawia się pytanie, czy rządzący mają świadomość, co planują Lasy Państwowe na półwyspie.

Posłanki KO z kontrolą poselską

Po publikacji tvn24.pl posłanki Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka i Agnieszka Pomaska udały się w poniedziałek z kontrolą poselską do siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

- Chcemy zadać pytania. Po pierwsze o to, dlaczego tak się stało? Czy były jakieś naciski? Czy były naciski chociażby ze strony pana Bartłomieja Obajtka? - mówiła Nowacka na konferencji przed kontrolą.

- Ale będziemy też pytać, co wpłynęło na zmianę stanowiska Nadleśnictwa Wejherowo w sprawie możliwości zbudowania działki numer 175 w Juracie? Jakie inwestycje planowane są przez Lasy Państwowe na terenie tej działki? Jaki podmiot będzie je realizował? Jaka jest wartość wspomnianej działki? Czy Lasy Państwowe przygotowały ekspertyzę środowiskową w związku z planowanymi inwestycjami na obszarze działki 175 w Juracie? A jeżeli tak, to jakie będą konsekwencje dla środowiska naturalnego i lokalnej społeczności? - kontynuowała posłanka.

Barbara Nowacka kontynuowała zadawanie pytań. - Ile hektarów lasów i terenów leśnych znajduje się w posiadaniu Lasów Państwowych na Pomorzu i zostało wyciętych pod inwestycje od roku 2021 do 2023? I czy w ciągu ostatnich pięciu lat Lasy Państwowe sprzedały lub wydzierżawiły działki należące do lasów w Jastrzębiej Górze? Jeśli tak, to komu i dokładnie które? - dodała.

Posłanki liczyły na to, że uda się porozmawiać z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku lub jego zastępcami, ale nikt z nich nie był obecny w siedzibie. Złożyły więc w sekretariacie pismo.

Wymiana zdań z rzecznikiem dyrekcji Lasów Państwowych

Jeszcze zanim parlamentarzystki weszły do budynku, przyszedł do nich rzecznik dyrekcji Jerzy Kreft i doszło do krótkiej wymiany zdań.

- Kto i dlaczego wycina drzewa? Odpowiem na pytanie, kto wycina drzewa. Leśnicy wycinają drzewa. Dlaczego? Dlatego, że rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u zatwierdził dokument, który pozwala na tę wycinkę - mówił, zwracając się w kierunku Pomaski.

Ta próbowała wciąć się w jego wypowiedź, ale nieskutecznie. - Wręczam pani poseł dokument, który na to pozwala. Bardzo proszę. No i dlatego wycinamy między innymi te drzewa - dodał Kreft.

Niemniej, rzecznik zapewnił później, że posłanki otrzymają odpowiedź na swoje pismo niezwłocznie. Nie wskazał jednak konkretnego terminu.

