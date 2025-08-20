Wybuch w Osinach. Radosław Sikorski zabrał głos, pisze o "kolejnym naruszeniu"

Moment wybuchu w Osinach

W Osinach (woj. Lubelskie) na polu kukurydzy doszło do wybuchu niezidentyfikowanego obiektu. Eksplozję usłyszeli mieszkańcy okolicznych domów. W środę po godzinie 16.30 minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że w Osinach wybuchł rosyjski dron.

Sikorski: będzie protest wobec sprawcy

Do sprawy odniósł się także wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "Kolejne naruszenie naszej przestrzeni powietrznej ze Wschodu potwierdza, że najważniejszą misją Polski wobec NATO jest obrona naszego własnego terytorium. Będzie protest MSZ wobec sprawcy" - napisał.

