Donald Tusk z radą dla Donalda Trumpa. "To nie moja rola, ale…"

Pierwsze reakcje Donalda Trumpa po porażce w wyborach połówkowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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Trwa liczenie głosów w wyborach połówkowych w USA, jednak już wiadomo, że demokraci zdobyli większość w obu izbach Kongresu. Jeszcze przed wyborami prezydent Donald Trump zapowiadał, że przy takim obrocie spraw "zostanie 'panem weto'". Później, reagując już na porażkę republikanów, na swoim portalu Truth Social Trump opublikował zdjęcie czerwonej czapki z napisem: "weto".

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O komentarz do wyników wyborów za oceanem poproszony został w środę - na wspólnej konferencji prasowej z premierem Czech Andrejem Babisem - premier Donald Tusk. W odpowiedzi przytoczył słowa samego Trumpa, który w rozmowie z Fox News przyznał, że "demokraci wykonali dobrą robotę".

- Nie mógłbym się z tym bardziej zgodzić - skomentował Tusk. - Mam nadzieję, że te wyniki ustabilizują sytuację w naszym regionie. I przecież Trump nadal pozostaje prezydentem - mówił premier.

Tusk radzi Trumpowi. "Z polskiego doświadczenia"

Tusk odniósł się też do zapowiedzi Trumpa w sprawie wetowania. - Moja rada jest taka, choć nie jestem jego doradcą, jesteśmy dobrymi kolegami, ale nie jestem upoważniony do doradzania amerykańskiemu prezydentowi. Doradzałbym nie nadużywać weta jako metody rządzenia - powiedział. - Z mojego polskiego doświadczenia muszę powiedzieć, że weto jest ostatnią rzeczą, która może pomóc w prowadzeniu polityki - podkreślił premier.