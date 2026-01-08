Wybory szefa Polski 2050. Aleksandra Leo: będzie na żyletki

Arleta Zalewska i Konrad Piasecki o sporze w Polsce 2050 przed wyborem nowego przewodniczącego partii Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę odbędą się wybory na przewodniczącego Polski 2050. Zmierzy się w nich sześcioro kandydatów, a wśród nich m.in. poseł Ryszard Petru, posłanka Joanna Mucha, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska Głosowanie odbędzie się się trybie zdalnym, a ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona w poniedziałek 12 stycznia.

Posłanka ugrupowania Aleksandra Leo w "Kropce nad i" przyznała "z ręką na sercu", że "nie wie jeszcze, na kogo będzie głosowała". - Miałam swój typ i to był Michał Kobosko, jeden z ojców założycieli naszej partii. Natomiast Michał zdecydował się zrezygnować, nie kandyduje, nad czym ubolewam - powiedziała.

- Myślę, że to bardzo wyrównana walka (...) "na żyletki". Niezależnie od tego, kto wygra, gorąco wierzę w to, że partia się nie rozpadnie. Jesteśmy bardzo ważnym, lojalnym koalicjantem - dodała.

Leo wskazała też, że jako formacja polityczna mają "teraz słabe sondaże". - Nie ma co czarować, że jest dobrze, ale mamy 31 posłów, którzy decydują o większości tej koalicji - zaznaczyła.

Smoliński: nawet w PZPR-ze były różnice zdań

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński był pytany o zwołane przez Jarosława Kaczyńskiego w środę prezydium kierownictwa partii i wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego. Powiedział, że nie zapadła jeszcze decyzja, kto będzie kandydatem PiS na premiera w następnych wyborach parlamentarnych.

- Jest za wcześnie na to, żeby decydować, kto będzie premierem. Najpierw musimy wygrać wybory. My nie mamy problemu z przywództwem. Niewątpliwie zwornikiem naszej partii jest Jarosław Kaczyński i on zapewnia nam stabilność - podkreślił.

W kontekście rywalizacji frakcji wewnątrz PiS, Smoliński powiedział, że "w każdej dużej partii muszą być różnice zdań". - Nawet w PZPR-ze (Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - red.) były, a co dopiero w partii demokratycznej - zauważył.

OGLĄDAJ: TVN24 HD