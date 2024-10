Kto z KO wygrałby z kandydatem PiS? Duża różnica w sondażu

"Zabiegi Sikorskiego"

- Widać zabiegi Radosława Sikorskiego, oczywiście wszyscy to widzimy. Ale - z tego co słyszę - Rafał Trzaskowski jest bardzo zdeterminowany, bardzo chciałby zostać prezydentem, bardzo zależy mu na tym, żeby wygrać wybory - mówiła z kolei Agata Adamek. Jak dodała, w KO przeprowadzono wewnętrzne badania, z których wynikają przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze - wyborcy oczekują, że kandydat nie będzie się identyfikował tylko z jedną partią. Po drugie - to, czego najbardziej boją się Polacy to są sprawy związane z bezpieczeństwem granic i migracją. - W związku z tym postulat dotyczący zawieszenia prawa azylowego, to co już zostało zaakceptowane, to jest coś, co Trzaskowski będzie głosił w kampanii - zaznaczyła.