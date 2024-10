Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się wiosną przyszłego roku. Wiadomo, na kogo postawi Konfederacja i Polska 2050, ale pozostałe partie pracują nad wskazaniem najlepszego kandydata do prezydenckiego wyścigu. Swojego kandydata mógłby też wskazać prezydent Andrzej Duda. Na taką sugestię odpowiedział w TVN24 doradca prezydenta Stanisław Żaryn.

Żaryn: nie spodziewam się, żeby prezydent namaścił kogoś na swojego następcę

O to, czy swojego kandydata będzie miał prezydent Andrzej Duda był pytany Stanisław Żaryn z Kancelarii Prezydenta. - Myślę, że pan prezydent nie będzie miał swojego kandydata. Być może zdecyduje się wskazać, który z kandydatów jego zdaniem jest najlepszym kandydatem na prezydenta - powiedział.

W opinii publicznej pojawiają się głosy, że zainteresowany w wystartowaniu w wyścigu prezydenckim może być Marcin Mastalerek. - Myślę, że nie byłby kandydatem prezydenta. Myślę, że pan prezydent mógłby poprzeć go jako osobę, z którą współpracował, natomiast z tego, co wiem, nie szykuje się żaden prezydencki kandydat - powiedział Żaryn.

- Wiem, że jest teraz debata i różne osoby również pracujące w kancelarii, zgłaszają swoje ambicje, ale nie jest to plan i projekt pana prezydenta - dodał.

.Zaznaczył, że nic nie wie o planach Jacka Siewiery, którego od miesięcy w debacie publicznej wymienia się jako - być może - dobrego kandydata do miejsca w Pałacu Prezydenckim.

W KO "trwa dyskusja", w Lewicy możliwe referendum partyjne

Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej przyznał, że w ugrupowaniu "trwa dyskusja" nad tym, kto zostanie kandydatem na prezydenta, ale "oczywiście Rafał Trzaskowski jest najczęściej przewijającą się kandydaturą". - Pewniakiem będzie wtedy, kiedy ciała statutowe partii go zatwierdzą. Będziemy głosowali w tej sprawie na pewno. Jest na pewno bardzo poważnym kandydatem do stanowiska, do walki o fotel prezydencki w Polsce - powiedział.