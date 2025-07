Nieprawidłowości przy liczeniu głosów. Jest raport

Nieprawidłowości przy liczeniu głosów w wyborach. Jest raport Prokuratury Krajowej Źródło: TVN24

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak przedstawił raport z wyników pracy zespołu koordynującego śledztwa w sprawach nieprawidłowości związanych z liczeniem głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Oznajmił, że przeprowadzono ponowne oględziny kart w 250 okręgowych komisjach wyborczych, w przypadku których zachodziło wysokie lub bardzo wysokie prawdopodobieństwo błędu.

- Wynik jest taki, że Karol Nawrocki powinien otrzymać o 1538 głosów mniej, a Rafał Trzaskowski o 1541 głosów więcej niż wynikało to z oficjalnych wyników wyborczych. Mówimy o różnicy rzędu 1500 głosów po przebadaniu wszystkich 250 komisji, które miały być obarczone największym ryzykiem anomalii statystycznych - powiedział.

- Chciałbym jedynie wskazać, że zespół Prokuratury Krajowej nadal kontynuuje swoją pracę. Ta praca zostanie zakończona sprawozdaniem. Ono nie jest przygotowane, ponieważ do jego przygotowania najpierw muszą się zakończyć w Polsce te postępowania, które są prowadzone. Zespół ma na celu między innymi ustalenie przyczyn tych nieprawidłowości - wskazywał.

"Różnica nie miałaby wpływu na wynik wyborów"

Nowak był pytany, czy ustalenia prokuratury mogłyby przekładać się na procedurę zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. - To, co my robimy, nie jest w trybie ustalania wyników wyborów. (...) Matematyka wskazuje, że ta różnica, którą mamy, nie miałaby wpływu na wynik wyborów - stwierdził.

Dopytywany, czy prace zespołu prokuratury mogą doprowadzić do pociągnięcia kogoś do odpowiedzialności, powiedział: - Zależy od sprawy.

- Jak rozumiem, oczywiście to jest kwestia prokuratora, natomiast po pierwsze mamy naprawdę drobne nieprawidłowości polegające na różnicy jednego głosu. Tutaj prokurator może na przykład podjąć, ocenić, że jest to kwestia nieumyślnego błędu - wyjaśnił.

- W sytuacji, gdy zostały zamienione wyniki dla kandydatów, w sytuacji, gdy kilkaset głosów, takie też są przypadki, zostało wrzuconych do worka drugiego kandydata w obie strony, to ta ocena raczej może być inna - zaznaczył Nowak.

