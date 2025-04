"To nie taka siła jak Tusk", "Wyuczone formułki". Tajne analizy sztabów po debatach Źródło: TVN24

"Zawód. Współczucie. Sympatia" - to o Rafale Trzaskowskim. "Nie chce odpowiadać konkretnie na pytania" - to o Karolu Nawrockim. Dotarliśmy do tajnych analiz, które zleciły sztaby obu kandydatów po debacie w Końskich. Wyniki są zaskakujące i nie są dobrą wiadomością dla żadnego z kandydatów.

Właśnie wchodzimy w najostrzejszą, najbardziej brutalną i najważniejszą fazę kampanii. W najnowszym odcinku "Podcastu politycznego" Arleta Zalewska i Konrad Piasecki ujawniają wyniki tych badań i analizują zmiany sondażowe trzech czołowych kandydatów.

ZOBACZ "PODCAST POLITYCZNY" ARLETY ZALEWSKIEJ I KONRADA PIASECKIEGO

To pierwszy wpis Donalda Tuska, w którym odnosi się bezpośrednio do każdego z kandydatów koalicji rządowej: "Ostatnia przed świętami polityczna uwaga. Im wyższe notowania Rafała, Szymona i Magdy, tym lepiej dla Polski. Więc trzymajmy za nich wszystkich kciuki. Będzie dobrze!". Ten komentarz brzmi szczególnie ciekawie w kontekście innej wiadomości, którą nieoficjalnie przesłał nam kilka godzin wcześniej ważny polityk z otoczenia premiera: "Nawet ja się zaczynam obawiać o przegraną Rafała".

Spadek entuzjazmu wśród polityków Koalicji Obywatelskiej wynika ze spadającego poparcia Rafała Trzaskowskiego w niemal każdym z ostatnich sondaży. Czy to efekt słabej formy kandydata podczas debaty w Końskich? Tak. Czy jedyny? Nie.

W ostatnich tygodniach lista kandydatów wydłużyła się do trzynastu, stąd poparcie rozkłada się na tych "mniejszych" i to również ma wpływ na spadek poparcia Rafała Trzaskowskiego. Nie zmienia to jednak faktu, że premier ma świadomość, że równie ważne co poparcie uzyskane w pierwszej turze przez jego kandydata, są głosy na pozostałą dwójkę. - Szef przejmuje inicjatywę, będzie pompował Hołownię i Biejat - mówi nam polityk KO.

Dowiedz się więcej: Nowy sondaż. Kandydat z podium traci najwięcej

Co to oznacza w praktyce? Słyszymy, że przed pierwszą turą Donald Tusk będzie łagodził napięcia między kandydatami koalicji, ustawiając się w roli arbitra. Nie ma wątpliwości, że w drugiej turze to wyborców Trzeciej Drogi i Lewicy potrzebuje Trzaskowski, żeby marzyć o Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki liczy przede wszystkim na głosy Sławomira Mentzena, Grzegorza Brauna i Marka Jakubiaka oraz możliwe jak największy ułamek głosów oddanych na Szymona Hołownię.

Od 24 kwietnia "Podcast Polityczny" będzie dostępny w TVN24+. Nowy odcinek co tydzień

Tajne analizy sztabu Rafała Trzaskowskiego

Sztabowcy Trzaskowskiego zlecili specjalne badanie, by dowiedzieć się, jak ich kandydat został odebrany po debacie w Końskich. Chodziło o to, by sprawdzić, czy jego zachowanie było emocjonalne, nerwowe, czy opanowane. Ale też to, jakie emocje wywołał wśród widzów oraz czy jego występ wpłynął na zmianę sympatii wyborczych. Autorzy "Podcastu Politycznego" poznali szczegóły tego badania. To wyniki ankiety na dwa kluczowe pytania:

Czy Pana/Pani ocena Rafała Trzaskowskiego zmieniła się po debacie w Końskich? 33% - Tak, na gorsze 43% - Nie, pozostała bez mian. 24% - Tak, na lepsze.

Jakie emocje wzbudził Trzaskowski po swoim występie? (Najczęściej zaznaczone emocje) Zawód - 43% Współczucie - 31% Sympatia - 28%

To materiał do analizy dla sztabowców nie tylko przed kolejną debatą, ale przed kolejnymi wywiadami i wyborczymi wiecami - najbliższy we wtorek w Czeladzi, a potem w Częstochowie.

Te wyniki po pierwsze pokazują, że oczekiwania wobec Rafała Trzaskowskiego i jego udziału w debacie były wysokie. Kandydat nie spełnił tych oczekiwań i nawet jeśli wyborcy nie oceniają go źle, to nie pokazał siły i nie przekonał ich do siebie. "Słabo, spodziewałem się konkretu, a było pitu-pitu" - to cytat z jednego z ankietowanych. Inny brzmi: "Nie przekonał mnie do siebie bardziej, ale przynajmniej nie stracił klasy". Dlatego, jak słyszymy nieoficjalnie od doradców Trzaskowskiego, oni o tej debacie chcą już zapomnieć i po świętach ruszyć w trasę z nowym przekazem.

"Mniej drewniany niż mi się wydawało"

Sztab PiS-u zlecił stworzenie panelu dyskusyjnego, z bardzo precyzyjnie dobranymi uczestnikami, którzy oglądali obie debaty w Końskich i na bieżąco je komentowali. To głównie wyborcy niezdecydowani, o bardzo konkretnym profilu światopoglądowym. To o ich głosy szczególnie w drugiej turze będzie walczył Karol Nawrocki, dlatego to ich opinię są dla sztabu tak cenne. Dotarliśmy do notatek, które na podstawie tych opinii stworzono o każdym z kandydatów. To uwagi i komentarze na temat pięciu kandydatów. Wybraliśmy kilka najciekawszych.

O Rafale Trzaskowskim: - Nie potrafił zareagować na to jak dał mu flagę. Zachował się jak Komorowski. To nie taka siła jak Tusk. - Przedstawia się jako europejski i podkreśla, że ma w tym punkcie przewagę nad innymi, zwłaszcza nad kandydatem PiS-u - Zmęczony i zniechęcony, mimo wszystko stara się odpowiadać na pytania, jest atakowany przez wszystkich, bo reprezentuje władzę - Dobrze odpowiedział na pytanie o doświadczenie międzynarodowe, widać, że ktoś go przygotował do tej debaty, jednak są to wyuczone formułki

O Karolu Nawrockim: - Starał się prezentować jak prezydent. Mocno gestykuluje, używa podniosłych słów i zwraca się do ludzi: "szanowni państwo" - Widać, że ciążą mu odniesienia do PiS-u. Jest mało znany i widać, że inni próbują go przedstawić jako PiS-owca - Nie chce odpowiadać konkretnie na pytania, zamiast tego odnosi się do tego, co chce powiedzieć, pewnie tak mu kazali zrobić - Jest mniej drewniany niż mi się wydawało, widać jednak, że Hołownia i Stanowski są bardziej wyrobieni w telewizji

O Szymonie Hołowni: - Widać, że ma duże doświadczenie w telewizji, powrócił "Sejmflix" w jego wykonaniu. Musi się jednak mierzyć z tym, że teraz już on też odpowiada za rząd - Zdziwiło mnie, że zaatakował Trzaskowskiego, może chce odebrać jego głosy i odciąć się od Tuska, zaskoczyło mnie, że powiedział na Trzaskowskiego zastępca Tuska, przecież tak mówią o nim PiS-owcy - Bardzo nietuzinkowe były pytania o liczbę korwet czy tych prezydentów. Widać, że sam to sobie napisał na kartce i wyszedł na bufona. Pewnie jakby ktoś mu tego typu pytanie zadał to też by nie potrafił odpowiedzieć

O Magdalenie Biejat: - Pamiętam ją tylko z akcji z flagą. Widać, że zależy jej na głosach tych środowisk - Odcinała się od rządu. Zadane pytanie Trzaskowskiemu spowodowało mu poważny kłopot, zwłaszcza że dotyczyło ochrony zdrowia

O Krzysztofie Stanowskim: - Próbował wszystkich ośmieszyć - Jego celem jest skompromitowanie całej klasy politycznej

To ilustracje konkretnych kandydatów, ale - co ważne - stworzone na podstawie jedynie grupy wybranych wyborców, na zlecenie sztabu Karola Nawrockiego. To jednak uwagi, które są cenną informacją dla sztabu - nie tyko o ich kandydacie, ale również o jego konkurentach. Pokazują mocne i słabe ich strony, co sztab Nawrockiego, jak słyszymy, planuje wykorzystać w krytykujących ich materiałach wyborach.

Życzymy zdrowych i spokojnych świąt

To nie będą święta bez polityki, ale bez polityków. Większość kandydatów po tym jak opublikuje wielkanocne życzenia, czyli po prostu spoty wyborcze, planuje spędzić ten czas bez kampanijnych aktywności. To będzie jednak czas, gdy to wszystko, co działo się przez ostatnie dni, będzie przy świątecznym śniadaniu omawiane.

Macie do autorów Podcastu Politycznego pytania? Chcielibyście, żebyśmy odpowiedzieli na nie w kolejnych odcinkach? Komentujcie nasz podcast w mediach społecznościowych i wpisujcie pytania. Odpowiemy.