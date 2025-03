Niespodziewany ruch Hołowni. "Kampania wchodzi w nowy etap"

Swoją decyzję marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłosił na platformie X. "Ponad 100 spotkań, przynajmniej 60 miejscowości, 12 województw do Wielkanocy. Kampania wchodzi w nowy etap, który nie pozwala uczciwie łączyć obowiązków zawodowych z intensywną trasą po Polsce. Wagary to nie moja droga, zdecydowałem się więc na urlop w Sejmie. Oczywiście bezpłatny" - poinformował.

"Funkcja, która wymaga obecności w Warszawie"

We wtorek podczas wizyty w Wilnie Hołownia był pytany, czy zamierza udać się na "kampanijny urlop" w związku z wyborami prezydenckimi. Odparł, że w poczuciu głębokiej odpowiedzialności za państwo pełni najlepiej jak potrafi funkcję marszałka Sejmu. - To jest funkcja, która wymaga obecności w Warszawie, wielu rzeczy związanych z relacjami międzynarodowymi, to jest po prostu robota pełnoetatowa - stwierdził.