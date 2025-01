Odbicie Trzaskowskiego, wyborczy sufit Nawrockiego

Po chwilowej obniżce formy Rafał Trzaskowski zaczyna się odbijać - wynika z badania IBRiS dla "Polityki". W nim zauważono także, że Karol Nawrocki "chociaż zdążył wypracować sobie powszechną rozpoznawalność, jedynie co czwarty wyborca deklaruje silną wolę oddania na niego głosu".

W badaniu - jak podkreślił tygodnik "Polityka: innym niż tradycyjny sondaż - ankietowani zostali poproszeni o określenie prawdopodobieństwa poparcia przez nich każdego ze zgłoszonych kandydatów na pięciostopniowej skali (od "nie ma szans" do "bardzo duża szansa"). Zdaniem tygodnika urealnia to pułapy poparcia w perspektywie całej kampanii.

"Polityka" przekazała, że wyborczy sufit Karola Nawrockiego "zawieszony jest na dziś wyraźnie niżej". "Chociaż już zdążył wypracować sobie powszechną rozpoznawalność, jedynie co czwarty wyborca deklaruje silną wolę oddania na niego głosu. A to oznacza, że jakaś część zwolenników PiS wciąż jeszcze rezerwuje sobie możliwość poparcia kogoś innego albo liczy jeszcze na tzw. podmiankę" - opisano, wymieniając, że w ich polu zainteresowania tej grupy wyborów najczęściej pojawiają się na ten moment Sławomir Mentzen ( Konfederacja ) i Marek Jakubiak (koło Wolni Republikanie ).

Dalej podano, że 10 procent wyborców traktuje Nawrockiego "jako ewentualną opcję", rozważaną "na miękko". Potencjał kandydata na PiS oceniono na niecałe 35 procent, co - jak oceniono - "nie daje mu wielkich nadziei na mijankę w pierwszej turze". "Negatywny elektorat Nawrockiego to aż 55 proc." - dodano.

Jak wynika z badania, trzecie miejsce w pierwszej turze wyborów zająłby Sławomir Mentzen z poparciem na poziomie 8,9 procent. "Jego twardy elektorat wyniósł 12 proc., co odpowiadało dolnym widełkom obecnego poparcia Konfederacji. Do górnych trochę zabrakło za sprawą samowolki Grzegorza Brauna, na którego orientował się w naszym badaniu mniej więcej co trzeci konfederacki wyborca" - wynika z badania. "Mentzen ma jednak spore rezerwy, gdyż ujawniła się 10-proc. dodatkowa grupa wyborców, którzy na razie nie wykluczają oddania na niego głosu" - zauważono.