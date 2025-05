Trzaskowski spotkał się z seniorami. "Potrzebujemy waszej mądrości" Źródło: TVN24

- Potrzebujemy waszej mądrości, potrzebujemy waszego doświadczenia - powiedział Rafał Trzaskowski podczas spotkania z seniorami w Ciechocinku. Na wiecu kandydatowi KO towarzyszyła małżonka.

Zapewnił, że polityka senioralna to dla niego "osobiście rzecz najważniejsza". - Dlatego zrobimy wszystko, żeby seniorzy mieli szansę na godne życie, żeby były specjalne pieniądze na opiekę nad seniorem, żeby mieli szansę na to, żeby się ze sobą spotykać. I takie centra budujemy i będziemy budowali w całej Polsce - zapowiedział Trzaskowski.

Jak mówił, "rząd dzisiaj opracowuje takie rozwiązania, ale my chcemy, żeby tych rozwiązań było jak najwięcej". - Chcemy opieki nad seniorami. Chcemy, żeby seniorzy mieli możliwość spędzania wolnego czasu w takich miejscach, gdzie mogą się spotkać z młodzieżą. Chcemy, żeby mogli liczyć zawsze na pomoc i na wsparcie finansowe. Chcemy, żeby uniwersytety trzeciego wieku, które są tak ważne, kluby senioralne, były wspierane - wymieniał Trzaskowski.

Dodał, że program "Złotej Rączki", który został wdrożony w Warszawie, powinien obowiązywać w całej Polsce. To bezpłatna usługa dla seniorów w wieku 75+, polegająca na pomocy przy drobnych naprawach domowych.

Rafał Trzaskowski na spotkaniu z seniorami w Ciechocinku Źródło: Tytus Żmijewski/PAP

"Przed nami ostatnia prosta"

- Nie chodzi to tylko i wyłącznie o to, żeby mówić o bonie senioralnym, bo on będzie. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby mówić o uniwersytetach trzeciego wieku, żeby mówić o centrach aktywności międzypokoleniowej, czy o tym, że seniorzy powinni mieć darmową komunikację, bo to jest jasne. Chodzi o to, żeby razem się zastanowić, w jaki sposób zmotywować młode pokolenia do tego, żeby poszły do głosowania - powiedział Trzaskowski.

Dodał, że "przed nami jest ostatnia prosta". - Bardzo Was o to proszę. Idźcie, rozmawiajcie ze wszystkimi, którzy nie są dzisiaj przekonani, dlatego że tak jak wy doprowadziliście do tego, że mieszkamy w wolnym kraju, w wolnej Polsce, to dzisiaj wszystkim nam zależy na tym, żeby Polska mogła iść do przodu, żeby mogła konkurować z najlepszymi i najbardziej rozwiniętymi państwami Europy. Żeby wasze wnuki, wasze dzieci, wasze prawnuki mogły realizować wszystkie swoje sny i aspiracje - apelował kandydat KO do seniorów.

Oprócz Trzaskowskiego kandydat PiS Karol Nawrocki został w wyścigu o fotel prezydenta. Druga tura wyborów prezydenckich już 1 czerwca.