Zadowoleni z życia, ale z państwa niekoniecznie. Mogą mieć kluczowy wpływ na wybory  

Przekonanie młodych wyborców może być kluczowe dla wyniku wyborów, ponieważ niemal jedna trzecia z nich nie jest pewna tego, na kogo odda głos. Najwięcej chce głosować na Sławomira Mentzena i Rafała Trzaskowskiego – wskazuje najnowszy raport Fundacji Batorego.

Kluczowe fakty: Fundacja Batorego przygląda się w swoim raporcie wyborcom z grupy 18-29 lat. Ich mobilizacja "doprowadziła do zmiany rządu" w 2023 roku.

Według opublikowanego w poniedziałek badania, blisko jedna trzecia osób w tym wieku nie wie jeszcze, na kogo odda swój głos.

Zbadano również, jakie kwestie wyborcy z grupy 18-29 uznają za najważniejsze. Wyniki były dalekie od stereotypowych.

Młodzi wyborcy to blisko 4,5 miliona osób. Zgodnie z przytaczanymi w raporcie wynikami sondażowymi, wśród najmłodszych z nich, czyli osób między 18. a 24. rokiem życia, odsetek niezdecydowanych to aż 39 procent. W grupie wiekowej 25-29 jest on niższy, ale wciąż znaczący. Wynosi równo 30 proc. Dane te świadczą o "wysokim potencjale mobilizacyjnym najmłodszych wyborców na 'ostatniej prostej'" - przekonują autorzy pracy.

Jakiego prezydenta chcą młodzi wyborcy? Raport

Młodzi wyborcy wśród najważniejszych problemów kraju wymieniają: poprawę opieki zdrowotnej, wzmocnienie bezpieczeństwa Polski, zapewnienie kontroli nad migracją i obniżenie kosztów życia. Kwestie stereotypowo uznawane za najistotniejsze dla młodych - jak liberalizacja dostępu do aborcji czy przeciwdziałanie zmianom klimatycznym - wymieniane są przez nich samych jako znacznie mniej priorytetowe. Za szczególnie ważne nie uznają też rozliczenia poprzedniej władzy oraz poprawy sytuacji prawnej mniejszości seksualnych. Pytani o obawy, na pierwszym miejscu wskazują migrację. Skala wyrażanego przez nich niepokoju jest jednak niższa od ogółu społeczeństwa. Rzadziej niż inne grupy wiekowe martwią się też sytuacją międzynarodową.

Czego młodzi Polacy oczekują od przyszłego prezydenta? Przede wszystkim autentyczności, kompetencji i skupienia się na realnych problemach. Chcą przełamania dotychczasowego duopolu partyjnego oraz odejścia od biernej i przewidywalnej prezydentury. Liczą na godne reprezentowanie kraju, znajomość języków obcych, silne przywództwo, konsekwencję i autorytet oraz wysoką kulturę osobistą. Jako istotną wskazują także zdolność do przeciwstawienia się własnej partii.

W ocenie badanych obecni kandydaci raczej nie spełniają wymienionych wyżej oczekiwań. Największą popularnością wśród nich cieszy się Sławomir Mentzen. Na drugim miejscu wyborcy z grupy 18-29 wymieniają Rafała Trzaskowskiego. Jak jednak zauważają autorzy opracowania, ich poparcie dla kandydatów jest niestabilne.

Informacje na temat życia publicznego młodzi czerpią głównie z internetu. Choć kierunek, w którym zmierza państwo przeważnie oceniają źle, swoją własną sytuację życiową uznają za dobrą. Większość z nich deklaruje zadowolenie ze swojego życia i poczucie, że Polska jest dobrym miejscem do mieszkania.