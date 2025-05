Kim są wyborcy Grzegorza Brauna? "To dosyć zaskakujące"

Wyniki exit poll wyborów prezydenckich. Będzie druga tura Źródło: TVN24

Grzegorz Braun uzyskał 6,3 procent głosów - wynika z badania late poll. To czwarty wynik pierwszej tury wyborów prezydenckich i spora niespodzianka. - Zaskakujące jest również to, że Braun nie jest kandydatem starszych ludzi, a mogło się wydawać, że jego przekaz, ale też język, jest głównie skierowany właśnie do tej grupy - skomentował profesor Mikołaj Cześnik, politolog z Uniwersytetu SWPS.

Grzegorz Braun uzyskał 6,3 procent głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich i znalazł się na czwartym miejscu - wynika z badania late poll przeprowadzonego przez ośrodek Ipsos. Oznacza to, że na Brauna zagłosowało około 1,2 miliona Polaków.

Wyborcy prezydenckie 2025. Kim jest wyborca Grzegorza Brauna

Biorąc pod uwagę płeć, większy odsetek głosujących na Brauna stanowili mężczyźni - 57,4 procent do 42,6 procent.

Najwięcej głosów dostał od osób w średnim wieku - 29 procent jego wyborców to osoby w wieku 30-39 lat, a 27,9 procent te z grupy 40-49 lat.

13,7 procent jego wyborców to najmłodsi z grupy 18-29 lat. Pięćdziesięciolatkowie stanowią 16,5 procent jego elektoratu, a osoby powyżej 60. roku życia - 12,9 procent.

Największa część wyborców Brauna to osoby ze średnim (44 procent) i wyższym (34,1 procent) wykształceniem. Oznacza to, że około 400 tysięcy Polaków z wyższych wykształceniem wybrało w niedzielę Brauna.

Jeśli chodzi o grupy zawodowe, najwięcej jego elektoratu stanowią pracownicy administracji lub usług (19,6 procent), robotnicy (15,8) i właściciele lub współwłaściciele firm (14,6 procent).

Niemal połowa - 48,4 procent - wyborców Brauna to mieszkańcy wsi. Zdecydowanie mniej to mieszkańcy miast. 4,4 procent - z miast 201-500 tysięcy mieszkańców i 8,1 procent z miast powyżej 500 tysięcy mieszkańców.

Wybory prezydenckie 2025. Profesor Mikołaj Cześnik komentuje wyniki

Sondażowy wynik Brauna skomentował dla nas profesor Mikołaj Cześnik, politolog z uniwersytetu SWPS.

- Co trzeci wyborca Brauna ma wyższe wykształcenie, co jest dosyć zaskakujące. Duża grupa wyborców, w zasadzie co drugi, mieszka na wsi. Trzecia rzecz, Braun zebrał sporo głosów wśród właścicieli firm, jak i robotników. Wygląda na to, że głosowanie na tego kandydata nie ma specjalnego związku z zawodem. To jest chyba coś innego. On trafia do ludzi innym komunikatem. W trakcie kampanii mówił przecież o migrantach, tradycji, Unii Europejskiej, ale też niestety o Rosji - powiedział.

- Co ciekawe, elektoraty Brauna i Sławomira Mentzena, na których częściej głosowali mężczyźni, mają inną proporcję płci niż elektorat Karola Nawrockiego, którego popiera więcej kobiet. Teraz pytanie, czy kandydat PiS jest w stanie tych mężczyzn do siebie przyciągnąć. Zaskakujące jest również to, że Braun nie jest kandydatem starszych ludzi, a mogło się wydawać, że jego przekaz, ale też język, jest głównie skierowany do najstarszej grupy wyborców - stwierdził politolog.

Wybory prezydenckie 2025. Pierwsze sondażowe wyniki pierwszej tury

Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, zdobył 31,1 procent głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Karol Nawrocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, 29,1 procent - wynika z badania late poll przeprowadzonego przez Ipsos dla TVN24, Polsat News i TVP.

Według sondażowych wyników frekwencja w skali kraju wyniosła 66,8 procent.

Błąd oszacowania wyniku kandydata w badaniu late poll to +/- 2 punkty procentowe.