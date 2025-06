Jakim prezydentem będzie Nawrocki? "Nie mieliśmy jako społeczeństwo okazji go poznać jako polityka" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kluczowe fakty: Karol Nawrocki wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w Polsce.

Doktor Mateusz Zaremba z Uniwersytetu SWPS analizował w TVN24 przyczyny zwycięstwa Nawrockiego. Wskazywał na wiele czynników, między innymi na "sposób jego ewolucji".

Powyborczy poniedziałek relacjonujemy w tvn24.pl

Po godzinie 5 rano w poniedziałek pojawiły się dane ze 100 procent obwodów głosowania. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Karol Nawrocki zwyciężył, otrzymując 50,89 procent głosów (10 606 877). Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski otrzymał ich 49,11 procent (10 237 286).

"Nie mieliśmy jako społeczeństwo okazji go poznać jako polityka"

Drogę do zwycięstwa wyborczego Karola Nawrockiego analizował w TVN24 socjolog i politolog, doktor Mateusz Zaremba z Uniwersytetu SWPS. - Myślę, że przede wszystkim zrobiono mu po prostu dość dobrą kampanię. Prawo i Sprawiedliwość, trzeba przyznać, że ma tutaj dobrych specjalistów od robienia kampanii - powiedział.

W jego ocenie "sztab Rafała Trzaskowskiego popełniał wiele błędów i zbyt dużo chyba skoncentrował się (...) na samym kandydacie, a nie na tym, z jaką ofertą idą do Polaków". - Chyba zabrakło trochę pozytywnego przekazu, choć tak jak pokazują analizy internetu, ta kampania rządziła się dużym strachem - dodał.

Na pytanie, jakim prezydentem będzie Nawrocki, odpowiedział: - Myślę, że tego tak naprawdę nie wiemy. Nie mieliśmy jako społeczeństwo okazji go poznać jako polityka. Znaliśmy go jako historyka.

Jaka jest największa siła Nawrockiego?

Zaremba zapytany, co było największą siłą Nawrockiego, odpowiedział: - Z jednej strony myślę, że sposób jego ewolucji. Wiem, że nie wypada się powoływać na takich, ale (Karl - red.) Marks mówił, że najważniejsza w społeczeństwie jest tendencja. I jednak widać było rozwój. Rafał Trzaskowski był bardziej pasywny. U niego nie było widać tego progresu - przekonywał.

- Karol Nawrocki rodził się jako prezydent na naszych oczach. Oczywiście wiemy, że wizerunek jest pochodną wpływu marketingu politycznego, ale jednak potrafił mówić do ludzi tym językiem, którego oni oczekują. I to jest może sukces Prawa i Sprawiedliwości, że potrafią wybierać kandydatów, którzy potrafią w tych bardziej spersonalizowanych wyborach prezydenckich lepiej przemówić do Polaków - mówił ekspert.

Zaremba nawiązał również do informacji o przeszłości kandydata PiS.- To, co już zostało powiedziane, to nie ma żadnej mocy (...). Myślę, że jego zadaniem będzie też pokazanie, że z tej przyszłości wyrósł, bo on nazywał to grzechami młodości, więc to jest jego wyzwanie i teraz moim zdaniem - jeżeli dobrze zdefiniuje cele swojej prezydentury - to będzie pokazywać, że jest trochę innym człowiekiem, niż był za młodu - stwierdził.

Dowiedz się więcej: Podziękował, przeprosił i pogratulował

Gość TVN24 oceniał również to, czy za pięć lat nastąpi trzecia próba ubiegania się przez Trzaskowskiego o urząd prezydenta. - Myślę, że nie powinno już być (trzeciej próby - red.). Też go zawiodło trochę wyczucie polityczne, że być może powinien wiedzieć, że w tym momencie nie warto kandydować - mówił.