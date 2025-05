Jak będzie wyglądać karta do głosowania? Kiedy jest nieważna?

Czas Decyzji. Prezydent 2025 Źródło: TVN24

Wybory prezydenckie już w najbliższą niedzielę. Jak będzie wyglądać karta do głosowania? Na co zwrócić uwagę, by oddany na niej głos był ważny?

Podczas głosowania 18 maja lokale wyborcze będą czynne od godz. 7:00 do 21:00. Wyborcy, którzy nie są pewni do jakiego lokalu mają się udać, mogą to sprawdzić na kilka sposobów, w tym przy pomocy aplikacji mObywatel. Już na miejscu otrzymają kartę do głosowania. Jak będzie ona wyglądała w tych wyborach?

Karta do głosowania w wyborach prezydenckich będzie składać się tylko z jednej strony. W jej centralnej części znajdą się nazwiska wszystkich 13 kandydatów podane w kolejności alfabetycznej.

Karta do głosowania w wyborach prezydenckich (2020 rok) Źródło: PKW

Wybory 2025. Wygląd karty do głosowania

Po lewej stronie nazwisk umieszczone zostaną kratki, w których należy postawić znak "X". By głos był ważny, należy postawić jeden i tylko jeden znak "X" przy kratce wybranego kandydata. Znak "X" rozumiany jest jako dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Szczegółową instrukcję głosowania będzie można znaleźć w dolnej części karty. Tam też powinny znaleźć się dwie pieczęcie. Mowa o ostemplowanej pieczęci obwodowej komisji wyborczej oraz wydrukowanym odcisku pieczęci PKW. Ich obecność jest istotna - karta bez wymaganych pieczęci jest nieważna.

Wybory prezydenckie 2025. Wygląd karty do głosowania Wybory prezydenckie. Wygląd karty do głosowania Źródło: PKW Wybory prezydenckie. Wygląd karty do głosowania Źródło: PKW Wybory prezydenckie. Wygląd karty do głosowania Źródło: PKW Wybory prezydenckie. Wygląd karty do głosowania Źródło: PKW

Podobną kartę dostaniemy w ewentualnej drugiej turze wyborów. Wówczas pojawią się na niej jednak nazwiska tylko dwóch kandydatów.

