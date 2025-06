Wybory prezydenckie 2025. Porównaliśmy frekwencję z dziś i w 2020 roku. Oto zmiany

PKW o frekwencji w drugiej turze wyborów na godzinę 17 Źródło: TVN24

Państwowa Komisja Wyborcza podała frekwencję w drugiej turze wyborów prezydenckich do godziny 17. Do urn poszło 54,91 procent uprawnionych wyborców. Pięć lat temu o analogicznej porze frekwencja wyniosła 52,10 procent.

Frekwencja w województwach teraz i w wyborach prezydenckich 2020

Obecnie najwyższa frekwencja (do godziny 17) była w województwie mazowieckim - 58,51 procent. O analogicznej porze pięć lat temu wyniosła ona 55,55 procent. Oznacza to wzrost o 2,96 p. procentowych.

Druga najwyższa frekwencja została odnotowana w województwie małopolskim (57,23 procent). W poprzednich wyborach o tej samej porze wyniosła ona 54,58, co oznacza wzrost o 2,65 p. procentowych.

Trzecią najwyższą frekwencją może pochwalić się województwo łódzkie, gdzie 56,10 procent uprawnionych poszło do urn. Pięć lat wcześniej był to wynik 52,96. To zmiana w górę o 3,14 p. procentowych.

Frekwencja wyborcza w drugiej turze wyborów prezydenckich do godz. 17

Z kolei najniższa frekwencja została odnotowana w województwie opolskim (48,05 procent). W poprzednich wyborach było to 46,20 procent, co oznacza wzrost o 1,85 p. procentowych.

W województwie warmińsko-mazurskim 50,77 procent wyborców do godziny 17 zagłosowało, a w 2020 roku było to 48,65 procent. Wzrost to 2,12 p. proc.

Trzecia najniższa frekwencja była w województwie lubuskim, gdzie do lokali wyborczych poszło teraz o 1,92 p. procentowego wyborców więcej w porównaniu z 49,91 procentami sprzed pięciu lat.

Następne porównania prezentują się następująco:

podlaskie 53,34 procent do 50,86 (+ 2,48 p. proc.);

lubelskie 54,57 i 51,33 (+ 3,24 p. proc.);

podkarpackie 54,37 i 52,20 (+ 2,17 p. proc.);

zachodniopomorskie 54,32 i 51,20 (+ 3,12 p. proc.);

śląskie 54,37 i 51,28 (+ 3,09 p. proc.);

kujawsko-pomorskie 53,44 procent do 50,10 procent (+ 3,34 p. proc.);

pomorskie 55,43 procent do 52,46 procent (+ 2,97 p. proc.);

świętokrzyskie 53,55 procent do 51,39 procent (+ 2,16 p. proc.);

wielkopolskie 54,33 procent do 52,14 procent (+ 2,19 p. proc.);

dolnośląskie 53,78 procent 50,67 procent; (+ 3,11 p. proc.).

Mapa frekwencji z 2020 r. (do godziny 17)

Zmiany we frekwencji zaszły także w rozróżnieniu na miasta i wsie. W miastach w 2025 roku frekwencja do godziny 17 wyniosła 55,78 procent, a w 2020 roku 52,47 procent (+ 3,31 p. proc.).

Jak głosowały miasta na przestrzeni różnych wyborów do godziny 17

Z kolei na wsiach odnotowana frekwencja to 53,63 procent. Tymczasem pięć lat temu było to i 51,55 procent (+ 2,08 p. proc.).

Jak głosowały wsie na przestrzeni różnych wyborów do godz. 17