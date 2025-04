Prof. Agnieszka Kasińska-Metryka o debacie w Końskich Źródło: TVN24

Miałam poczucie, że to chyba jednak nie jest przemyślana strategia, tylko Karol Nawrocki w ten sposób się komunikuje, na wysokim poziomie ogólnikowości - stwierdziła profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, komentując w TVN24 debatę kandydatów na prezydenta. Politolożka wskazała zarazem dwoje kandydatów, którzy jej zdaniem zasłużyli na wyróżnienie.

Kluczowe fakty: W piątkowej debacie udział wzięło osiem osób kandydujących w wyborach prezydenckich.

Politolożka mówiła o "sytuacji ognia komunikacyjnego" wokół Rafała Trzaskowskiego.

Profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka, dyrektorka Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, była pytana w TVN24 między innymi o to, który z ośmiu uczestników debaty w Końskich wypadł najlepiej.

- Mam wrażenie, że dla części osób to ich kandydat czy kandydatka wypadł lepiej, bo jednak funkcjonujemy w swoich bańkach i szukamy tych elementów, które nas umacniają w sympatii - powiedziała ekspertka. Przyznała jednak, że "wyróżniłaby" dwóch uczestników debaty: Magdalenę Biejat i Szymona Hołownię.

Debata w Końskich. Dwóch "wyróżnionych" uczestników

Kandydatkę Lewicy "ze względu na merytoryczność" i "przygotowanie do tej kampanii". - Kobietom w takich zmaganiach nie jest łatwiej, bo wiadomo, że patriarchat w polityce ma się całkiem dobrze, i też ze względu na to, co ja nazywam prowadzeniem rozmowy "bez polityki zaciśniętych szczęk", czyli że można nawet do osób, z którymi się nie zgadzamy, odnosić się w tej debacie z szacunkiem - dodała prof. Kasińska-Metryka.

Lider Polski 2050 po czwartkowej debacie był natomiast pozytywnie oceniany m.in. przez sztabowców, z którymi rozmawiali dziennikarze TVN24. - Rafał zapłacił za imprezę, a Szymon na partyzanta wbił się do niego z gośćmi - komentował jeden z nich. Także politolog Aleksander Smolar wyróżniał tych dwóch kandydatów i oceniał, że debata w Końskich "powinna pomóc Szymonowi Hołowni i podnieść jego notowania, możliwie również, że Magdalenie Biejat".

Prof. Agnieszka Kasińska-Metryka Źródło: TVN24

"Ogień komunikacyjny" i "ograne chwyty"

Pytana o kandydata, kto nie unikał odpowiedzi na zadane pytania, profesor Agnieszka Kasińska-Metryka wskazała natomiast na Rafała Trzaskowskiego. W jej opinii sytuacja kandydata KO była "niewątpliwie trudniejsza", ponieważ "właściwie każdy" chciał mu zadać pytanie jako liderowi sondaży. Prof. Kasińska-Metryka nazwała to "sytuacją ognia komunikacyjnego".

Mówiąc o Karolu Nawrockim ekspertka zauważyła z kolei, że kandydat PiS "chyba nie zaskoczył" i oceniła, że mówił "bardzo mocno ogólnikowo". - Miałam poczucie, że to chyba jednak nie jest przemyślana strategia, tylko Karol Nawrocki w ten sposób się komunikuje, na wysokim poziomie ogólnikowości. To nie jest kandydat, które najlepsze karty trzyma w rękawie na ostatnią prostą - powiedziała.

- Poza tym sięgnął po mocno ograne chwyty z perspektywy marketingu politycznego, jak chociażby wręczenie tęczowej flagi Rafałowi Trzaskowskiemu - dodała.