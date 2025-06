Każdy głos ma znaczenie. Idź i zagłosuj

Dawid Podsiadło i inni artyści zachęcają do głosowania w wyborach prezydenckich Źródło: Facebook/Dawid Podsiadło

Do głosowania w drugiej turze wyborów uprawnionych jest prawie 29 milionów Polaków. Odbywa się w niedzielę w godzinach 7-21.

Dla przeprowadzenia wyborów prezydenckich powołano ponad 32 tysiące obwodowych komisji wyborczych w kraju i 511 za granicą.

Skorzystajmy z przywileju, jakim jest możliwość oddania głosu i pójdźmy do lokali wyborczych.

Jak wygląda karta do głosowania?

Jeśli wyborca znajduje się w spisie w danym obwodzie albo przedstawi zaświadczenie o prawie do głosowania, po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem otrzyma kartę do głosowania. Jej odbiór potwierdza się podpisem w spisie wyborców. Dokument tożsamości, jaki można okazać komisji wyborczej, to np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja studencka czy mObywatel.

Co należy sprawdzić na karcie do głosowania? Karta powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej i mieć wydrukowany odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów na karcie do głosowania będą nazwiska dwóch kandydatów - umieszczone w kolejności alfabetycznej.

Jak wyjaśniała PKW, prawy górny róg karty jest ścięty - a to ze względu na osoby niewidome, które mogą skorzystać ze specjalnej nakładki w alfabecie Braille'a.

Tak będzie wyglądać karta wyborcza w drugiej turze wyborów prezydenckich Źródło: PAP/Leszek Szymański

Jak oddać ważny głos

Aby oddać ważny głos w tych wyborach, należy umieścić znak "X" w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. Znak X to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Nie należy stawiać "ptaszków" ani zaznaczać kratki w kółko, bo w takim przypadku głos jest nieważny.

Postawienie znaku "X" przy nazwisku więcej niż jednego kandydata albo niepostawienie go wcale również skutkuje tym, że głos jest nieważny. Informacje o tym, w jaki sposób należy oddać ważny głos, będą się znajdowały w dolnej części karty.

Wszelkie znaki, przekreślenia, czy znak "X" postawiony poza przeznaczoną na to kratką, traktowane są jako dopiski, które nie wpływają na ważność głosu.

