Anna Maria Wesołowska: przelała się czara goryczy 

Najlepsza i najgorsza frekwencja w Polsce Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kluczowe fakty: Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę, 1 czerwca.

"Zajmowałam się przestępczością zorganizowaną przez 30 lat" - podkreśliła Anna Maria Wesołowska, odnosząc się do tematu kibolskich bijatyk.

Więcej na temat wyborów prezydenckich w serwisie wyborczym tvn24.pl

Wpis Anny Marii Wesołowskiej, popularnej sędzi w stanie spoczynku, został opublikowany w czwartek w jej mediach społecznościowych. "Przelała się czara goryczy. Płakałam i milczałam, gdy widziałam wycinane lasy, pensjonaty budowane przy wydmach, rozdawnictwo, które przynosiło więcej szkody, niż pożytku, osoby skazane przytulane przez głowę Państwa w Pałacu Prezydenckim. Nie było do kogo zwrócić się o pomoc. Ale teraz dosyć!!! To nie czas na łzy. To czas na obudzenie i działanie!" - napisała.

Anna Maria Wesołowska: czas powstać z kolan!

"Przez 25 lat spotykałam się z Państwem w całej Polsce i wiem, że my Polacy jesteśmy wspaniałym narodem, pełnym wrażliwości i patriotycznych uczuć" - kontynuowała, nawiązując do programu telewizyjnego "Sędzia Anna Maria Wesołowska" emitowanego na antenie TVN. "Część z nas została jednak w sposób okrutny zmanipulowana, zastraszona gender i masturbacją. Czas powstać z kolan! Dlatego nie mogę milczeć. Nie możemy zniszczyć naszego kraju doszczętnie, ponieważ dla naszych dzieci mamy obowiązek walczyć o lepsze jutro" - przekazała.

Następnie Wesołowska odniosła się tematu brutalnych bijatyk pseudokibiców, w których osobiście miał brać udział kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki. "Orzekałam w sprawie burd i ustawek. Uczestnicy nie bili się po to, żeby nauczyć się sztuki walki, żeby kogoś bronić, ale dlatego, że to lubili - żeby kogoś skrzywdzić, a nawet zabić" - zaznaczyła.

Odniosła się również do wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, którego o temat bijatyk spytano w Radiu Zet. Stwierdził tam, że ustawki "nie są okej". - Ale wszyscy wiedzą, że chłopcy, a zwłaszcza chłopcy tacy mocni, męscy, jak są młodzi, to lubią się poszarpać i zachowują się trochę jak takie małe niedźwiadki, czy małe tygrysy. Po prostu walczą ze sobą. Nie jest to nic nadzwyczajnego - przekonywał Duda na początku tego tygodnia.

"Każda bójka jest przestępstwem. Aprobowanie i próba usprawiedliwiania tego rodzaju zachowań są niedopuszczalne!!!" - stwierdziła Wesołowska, zwracając się do prezydenta w swoim wpisie.

Sędzia w stanie spoczynku odniosła się również do tematu snusów i woreczków nikotynowych, które również na wizji zażywał Karol Nawrocki. Zadeklarowała, że "walczy ze snusami, które niszczą zdrowie i życie polskiej młodzieży, a na oczach milionów obywateli kandydat na Prezydenta taką używkę wkłada do ust". "Jaki przykład daje naszym dzieciom? Za składanie fałszywych zeznań przed sądem grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Przed milionem obywateli kandydat skłamał, że to była guma do żucia" - podkreśliła.

Znana sędzia zachęca do głosowania

"Zajmowałam się przestępczością zorganizowaną przez 30 lat" - Anna Maria Wesołowska podsumowała swój wpis i zaapelowała o udział w wyborach. "Tym, którzy się boją tego, co nowe, obiecuję, że w potrzebie stanę u wrót Pałacu Prezydenckiego, żeby przedstawić Wasze rozterki i obawy. Teraz dajmy szansę demokracji. Idźmy na wybory z sercem pełnym dobrych emocji" - zakończyła wpis.

Przelała się czara goryczy. Płakałam i milczałam, gdy widziałam wycinane lasy, pensjonaty budowane przy wydmach,... Posted by Anna Maria Wesołowska on Thursday, May 29, 2025 Rozwiń