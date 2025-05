Kaczyński zadowolony. "Jest lepiej niż było w planie"

Sylwester Marciniak o możliwym terminie podania wyników wyborów: raczej jutro, ale nie o godz. 10 Źródło: TVN24

Prezydent Andrzej Duda zaapelował "z całego serca" o udział w drugiej turze wyborów prezydenckich. Według badań exit poll i late poll pracowni IPSOS, zmierzą się w niej Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Po opublikowaniu tych sondażowych wyników premier Donald Tusk ocenił, że "właśnie zaczyna się gra o wszystko". Jarosław Kaczyński przyznał, że jest "bardzo zadowolony, bo jest lepiej niż było w planie".

Według badania late poll z godziny 23.30 - przeprowadzonego przez ośrodek Ipsos na zlecenie TVN24, Polsat News i TVP - kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zdobył 31,1 procent głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Karol Nawrocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, uzyskał 29,1 procent poparcia.

Wcześniej pojawiły się wyniki exit poll z godziny 21. Zarówno z exit poll, jak i late poll wynika, że to Trzaskowski i Nawrocki zmierzą się w drugiej turze, która odbędzie się 1 czerwca.

Duda z prośbą "z całego serca"

Po pierwszych sondażowych wynikach Ipsos prezydent Andrzej Duda podziękował na X wszystkim "Rodakom, którzy wzięli udział w pierwszej turze wyborów prezydenckich, poświęcili swój czas i oddali głos". "Dziękuję za poważną obywatelską postawę. Dziękuję, że myślicie o sprawach naszej Ojczyzny" - dodał.

"Z całego serca proszę byście za dwa tygodnie znów poszli i wybrali następnego Prezydenta RP. Prezydenta wolnej, suwerennej, niepodległej Polski. Polski, która będzie umiała ochronić słabszych i nie będzie musiała się bać silnych. Polski, w której będzie zwyciężała uczciwość, a nie cynizm i draństwo. To w tej chwili najważniejsze!" - napisał Duda.

Dziękuję wszystkim moim Rodakom, którzy wzięli udział w pierwszej turze wyborów prezydenckich, poświęcili swój czas i oddali głos. Dziękuję za poważną obywatelską postawę. Dziękuję, że myślicie o sprawach naszej Ojczyzny.



Z całego serca proszę byście za dwa tygodnie znów poszli… — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) May 18, 2025 Rozwiń

Tusk: zaczyna się gra o wszystko

Premier Donald Tusk także zamieścił na X wpis. "Właśnie zaczyna się gra o wszystko. Twarda walka o każdy głos. Te dwa tygodnie rozstrzygną o przyszłości naszej Ojczyzny. Dlatego ani kroku wstecz" - napisał.

Właśnie zaczyna się gra o wszystko. Twarda walka o każdy głos. Te dwa tygodnie rozstrzygną o przyszłości naszej Ojczyzny. Dlatego ani kroku wstecz. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 18, 2025 Rozwiń

Kaczyński: czerwona kartka dla koalicji

Prezes PiS Jarosław Kaczyński był pytany przez dziennikarzy, jak ocenia wynik Nawrockiego. - Jestem bardzo zadowolony, bo jest lepiej niż było w planie - powiedział.

- Ledwie 40 procent na kandydatów rządowych, a nawet jeżeli dodać do tego (kandydata partii Razem - red.) Adriana Zandberga, to i tak będzie wyraźna mniejszość. Pan marszałek powiedział, że to jest żółta kartka dla koalicji. To jest czerwona kartka - ocenił, nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi marszałka Sejmu, kandydata Trzeciej Drogi Szymona Hołowni.

Kaczyński pytany, czy będzie osobiście apelował do kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena o poparcie Nawrockiego w drugiej turze, odpowiedział: - Sądzę, że przyjdzie taki moment, żeby rozmawiać, ale to zależy od obydwu stron.