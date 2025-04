Prezydent atakuje rząd na konwencji Nawrockiego 

Andrzej Duda pojawił się na konwencji Karola Nawrockiego Źródło: Zdjęcia organizatora

Prezydent Andrzej Duda pojawił się w niedzielę na konwencji wyborczej kandydata PiS na prezydenta Karola Nawrockiego.

W niedzielne południe rozpoczęła się w Łodzi konwencja wyborcza kandydata PiS na prezydenta Karola Nawrockiego. Według zapowiedzi sztabowców ma być to mobilizacyjny sygnał dla działaczy i sympatyków przed decydującą fazą kampanii.

W trakcie konwencji pojawił się, jako gość specjalny, prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda zabrał głos na konwencji Karola Nawrockiego Źródło: PAP/Marian Zubrzycki

Prezydent kilkakrotnie podziękował zgromadzonym, którzy powitali go oklaskami. - Przyjechałem, bo jest to dla mnie niezwykle ważny moment - powiedział Duda.

- Jestem tutaj także po to, żeby skorzystać z tej okazji w toczącej się prezydenckiej kampanii wyborczej, która zarazem w jakimś sensie jest moim pożegnaniem po dziesięciu latach, żeby wam wszystkim z całego serca podziękować - kontynuował Duda.

Krytyka pod adresem obecnego rządu

W czasie przemówienia Duda wielokrotnie krytykował obecny rząd i premiera Donalda Tuska.

- Słucham, kiedy (premier) Donald Tusk opowiada, tak jak ostatnio w Gnieźnie, że bezpieczeństwo Polski, które on buduje, będzie filarem. Daj Boże, żeby ten człowiek zrealizował zadania, które Polska wzięła na siebie i te kontrakty, które Polska (zawarła) w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy. Bo jak do tej pory cały czas nie widzę produkcji czołgów w Polsce K2 razem z Koreańczykami, która już dawno powinna była ruszać - oznajmił Duda.

Prezydent krytykował także rząd w kwestiach gospodarczych, wspominając w tym kontekście decyzję o obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Duda mówi o "cynizmie i draństwie"

Duda podsumował rządy Tuska słowami "cynizm i draństwo". - Powtórzyłem te słowa, kiedy po raz drugi szedłem do Pałacu Prezydenckiego, niesiony waszym wsparciem i waszymi głosami - mówił Duda. Stwierdził, że w Polsce "siłą" są przejmowane media publiczne i "siłą fizyczną wyrzuca się z biura zastępcę prokuratora generalnego".

- Zagłosuję na Karola Nawrockiego w tych wyborach - oświadczył dalej.

Duda mówił, że "dzisiaj jest potrzebny prezydent, który dba o to, by Polska szła drogą demokracji". Przekonywał, że PiS "zachowało uczciwość, także w demokracji". Podkreślił, że on też szanuje reguły demokracji.

Duda podkreślał, że kontynuuje dzieło Lecha Kaczyńskiego, wskazując, że Karol Nawrocki będzie robił to samo. Zaapelował do zgromadzonych, by wspierali Nawrockiego. - Przyjechałem tutaj, żeby powiedzieć dwie rzeczy - nie tylko Karol musisz (...), wy wymusicie - stwierdził prezydent.

