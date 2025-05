"Prędzej czy później polityka do nas dotrze". Warto mieć na nią wpływ

Banasiuk: ludzie mają niestety bardzo krótką pamięć i zapominają, jak może być Źródło: TVN24

To nie jest tak, że musimy głosować na jedną z tych największych partii, przynajmniej w tej pierwszej turze - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 aktor Mateusz Banasiuk, nawiązując do nadchodzących wyborów prezydenckich. Według niego "nie głosujemy na konkretną osobę, tylko na jej ideały".

W piątek gościem "Jeden na jeden" w TVN24 był aktor Mateusz Banasiuk, który mówił o nadchodzących wyborach prezydenckich, które odbędą się 18 maja. - Ja naprawdę zachęcam wszystkich, żeby nie byli takimi ignorantami i żeby jak najbardziej się angażowali, bo prędzej czy później ta polityka do nich dotrze. Nawet jeżeli im się wydaje, że teraz siedzą bezpiecznie i wygodnie, i ta polityka ich w żaden sposób nie dotyczy, to za chwilę okaże się, że tak nie jest - mówił.

Ocenił, że "ludzie mają niestety bardzo krótką pamięć i zapominają, jak może być i że może być tak naprawdę jeszcze gorzej". - My nie głosujemy na konkretną osobę, tylko na jej ideały. Na to, czy chcemy być w Unii Europejskiej, czy chcemy z niej wyjść. Na to, czy chcemy żyć w państwie prawa, czy chcemy żyć w państwie, gdzie są cwaniacy i jacyś kombinatorzy na najwyższych stanowiskach - wymieniał.

Banasiuk został zapytany, co by powiedział osobom, które uważają, że ich głos w wyborach nic nie zmieni i - jak często mówią - w Polsce jest duopol władzy. - Są też inni kandydaci. To nie jest tak, że musimy głosować na jedną z tych największych partii, przynajmniej w tej pierwszej turze. Oczywiście w kolejnej możemy głosować na tak zwane mniejsze zło - odpowiedział.

