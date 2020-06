Frekwencja bliska rekordu. Więcej wyborców w pierwszej turze przyciągnęli tylko Wałęsa z Kwaśniewskim

Więcej młodszych niż seniorów

Od rana w kolejkach

Do godziny 12 karty wydano karty ponad 7 milionom wyborców, czyli 24,08 procent osób uprawnionych do głosowania.

Lepiej niż przed rokiem

Ale po południu Polacy wciąż chętnie wybierali się do lokali wyborczych. O godzinie 17 frekwencja w pierwszej turze była zbliżona do tej sprzed pięciu lat. Wówczas do urn poszło 48,96 proc. wyborców. Była to najniższa frekwencja w wyborach prezydenckich w III RP.