Bielan: jestem przekonany, że Trzaskowski wetowałby wszystkie ważne ustawy, jak leci

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jest nowym kandydatem Koalicji Obywatelskiej w miejsce wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która ubiegała się o fotel prezydenta w wyborach zaplanowanych na 10 maja, które się nie odbyły. Aby wystartować, musi zebrać 100 tysięcy podpisów i ma na to czas do 10 czerwca.

Bielan: PO spowodowała chaos, żeby wymienić kandydata

Trzaskowski "chce uciec do Pałacu Prezydenckiego przed kłopotami"

- Platforma robiła wszystko, żeby doprowadzić do wielkiej awantury i to pokazuje, co może się zdarzyć w Polsce, gdyby któryś z polityków opozycji, a szczególnie polityk tak agresywny jak Rafał Trzaskowski, został prezydentem - dodał Bielan. Wyraził przekonanie, że "Rafał Trzaskowski, gdyby został prezydentem - oby nie - zrobi wszystko, żeby tak nie było, wetowałby wszystkie ważne ustawy, kierowane na biurko, jak leci".

Przypomniał, że Trzaskowski mówił, "że będzie przez pięć lat prezydentem Warszawy". - Obiecywał to warszawiankom i warszawiakom, że będzie do 2023 roku prezydentem Warszawy, jeżeli zostanie wybrany. A dzisiaj co? Chce uciec z Warszawy do Pałacu Prezydenckiego przed kłopotami, które sam przez półtora roku jako włodarz stolicy spowodował - przekonywał Bielan.