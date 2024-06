W niedzielę o godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których Polacy wybierają 53 europosłów spośród 1019 kandydatów. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza.

"Żadnych informacji o zakłóceniach"

- Jeśli chodzi o kwestie incydentów związanych z wyborami od chwili (rozpoczęcia) ciszy wyborczej, muszę z satysfakcją odnotować, że jak wynika z meldunków terminowych Komendy Głównej Policji, to chyba pierwszy raz się zdarzyło, kiedy otrzymałem wczoraj o godzinie 6 rano, czyli po 6 godzinach obowiązywania ciszy wyborczej, meldunek terminowy numer jeden był zerowy, czyli nie było żadnych wydarzeń związanych z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, dotyczących przestępstw, czy też wykroczeń - poinformował szef PKW .

Zakończyło się głosowanie za granicą

- Było już kilka takich przypadków, kiedy wyborcy, którzy w latach poprzednich dopisali się do spisów wyborców w innym kraju, zgłosili się teraz, aby zagłosować. Okazało się, że ich w tych spisach nie ma. Pewnie takich sytuacji jeszcze może się kilka zdarzyć w tych wyborach - mówiła Pietrzak. Zwróciła uwagę, że "to są takie wybory, w których obywatele polscy mogą głosować również w innych państwach członkowskich".

- W związku z tym, jeśli oni w poprzednich latach dopisali się do spisu w innym kraju, to tam w tym spisie nadal są. Dopóki nie podjęli działań w celu wykreślenia z tamtego spisu i dopisania się do naszego, to niestety figurują w tamtych państwach członkowskich, o czym dowiadywali się dopiero w obwodowej komisji wyborczej - wyjaśniła.