Wszyscy policjanci z Pruszcza Gdańskiego zdrowi. Wrócili do służby

Wszyscy zdrowi

"Macie nikomu nie mówić"

Zmiany w służbie

By wyhamować rozprzestrzenianie się wirusa, Komenda Główna Policji wprowadziła wiele zmian: policjanci ograniczają dostęp do jednostek osobom z zewnątrz niemal do zera. Zmienia się także organizacja służby patrolowej. Część przełożonych tak układa grafiki, by funkcjonariusze zawsze pracowali w tej samej parze. Inni coraz częściej wysyłają patrole jednoosobowe.